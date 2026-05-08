Natalie Portman disfruta de su embarazo y comparte fotos de su vida en París

Selfis, flores, paisajes, paseos, obras de arte y animales es lo que compartió la actriz Natalie Portman por medio de su cuenta de Instagram mientras espera el nacimiento de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, el músico y productor Tanguy Destable.

En la publicación efectuada el jueves 7 de mayo del 2026, titulada “Paris lately” (“París últimamente”), la artista compartió con sus seguidores una serie de fotografías que retratan distintos momentos de su rutina cotidiana en la capital francesa, donde reside desde hace más de 10 años.

Una autofoto frente al río Sena abre la serie de imágenes, que también muestra espacios naturales, diversas obras de arte, un ramo de flores rosadas, fotografías de su perro descansando y otros animales.

El recorrido visual cierra con una fotografía desenfocada en la que Portman aparece de perfil, aparentemente caminando de noche e iluminada por las luces urbanas.

La actriz de 44 años ya es madre de dos hijos: Aleph, de 13 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se divorció en marzo del 2024 por una supuesta infidelidad.

Aunque Portman se mudó a París luego de la designación de su exesposo como director del Ballet de la Ópera de París, en el 2014, decidió permanecer allí tras la ruptura.

“Lleva una vida parisina normal. Su francés es bueno y fluido, lo que demuestra lo a gusto que se siente aquí. Decidió quedarse aquí por la educación de sus hijos y construyó una nueva vida en torno a ellos y a sus negocios tras su divorcio de Benjamin. Y el resultado es que se ha enamorado de París”, dijo un informante citado por Infobae.

En marzo del 2025 se confirmó su relación con Tanguy Destable, y en abril del 2026 se anunció su tercer embarazo.