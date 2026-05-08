Natalie Portman disfruta de su embarazo y comparte fotos de su vida en París

Escenario

Natalie Portman disfruta de su embarazo y comparte fotos de su vida en París

La actriz Natalie Portman compartió en Instagram cómo es su vida en París, mientras espera a su tercer hijo.

|

time-clock

Natalie Portman disfruta de su embarazo y comparte fotos de su vida en París

Natalie Portman vive en París desde el 2014 junto a sus dos hijos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Selfis, flores, paisajes, paseos, obras de arte y animales es lo que compartió la actriz Natalie Portman por medio de su cuenta de Instagram mientras espera el nacimiento de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, el músico y productor Tanguy Destable.

En la publicación efectuada el jueves 7 de mayo del 2026, titulada “Paris lately” (“París últimamente”), la artista compartió con sus seguidores una serie de fotografías que retratan distintos momentos de su rutina cotidiana en la capital francesa, donde reside desde hace más de 10 años.

Una autofoto frente al río Sena abre la serie de imágenes, que también muestra espacios naturales, diversas obras de arte, un ramo de flores rosadas, fotografías de su perro descansando y otros animales.

El recorrido visual cierra con una fotografía desenfocada en la que Portman aparece de perfil, aparentemente caminando de noche e iluminada por las luces urbanas.

LECTURAS RELACIONADAS

Natalie Portman anuncia embarazo a los 44 años y lo llama “un milagro”

Natalie Portman anuncia embarazo a los 44 años y lo llama “un milagro”

chevron-right
La actriz estadounidense-israelí Natalie Portman participa en "Lady In The Lake". La historia busca dejar atrás un secreto del pasado. (Foto Prensa Libre: AFP)

De Natalie Portman a Betty la fea: diez series que debutan en las plataformas en julio

chevron-right

La actriz de 44 años ya es madre de dos hijos: Aleph, de 13 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se divorció en marzo del 2024 por una supuesta infidelidad.

Aunque Portman se mudó a París luego de la designación de su exesposo como director del Ballet de la Ópera de París, en el 2014, decidió permanecer allí tras la ruptura.

“Lleva una vida parisina normal. Su francés es bueno y fluido, lo que demuestra lo a gusto que se siente aquí. Decidió quedarse aquí por la educación de sus hijos y construyó una nueva vida en torno a ellos y a sus negocios tras su divorcio de Benjamin. Y el resultado es que se ha enamorado de París”, dijo un informante citado por Infobae.

En marzo del 2025 se confirmó su relación con Tanguy Destable, y en abril del 2026 se anunció su tercer embarazo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Natalie Portman (@natalieportman)

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Actriz Embarazada Natalie Portman París 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '