Escenario
Navidad 2026 en Guatemala: calendario de actividades y encendido de árboles en noviembre
En noviembre comienzan las actividades y festividades relacionadas a la Navidad, acá hacemos un recuento de estas actividades en los próximos días.
El tradicional Árbol Gallo 2026 se encenderá este sábado 14 de noviembre en el Obelisco. (Foto de archivo Prensa Libre: Érick Ávila)
Con el inicio de noviembre, una vez que pasan las fiestas de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, comienzan las actividades que dan la bienvenida y celebran la temporada navideña.
Durante la semana que terminó hubo algunas inauguraciones. Estas son las actividades que se celebrarán en los próximos días:
Domingo 8 de noviembre
Teatro: Hoy se estrena la obra de teatro Scrooge en el Teatro Dick Smith del IGA, zona 4. Las presentaciones serán todos los domingos de noviembre, a las 16 horas. Los precios son Q200 y Q190. Los boletos están a la venta en Ticket GT.
Martes 10 de noviembre
La Noria, zona 14, a las 18 horas
Viernes 13 de noviembre
Avia, zona 10, a las 17 horas
La Estación, zona 10, a las 18 horas
Sábado 14 de noviembre
Árbol Gallo en el Obelisco, desde las 17 horas
Majadas Ocho, zona 11, 15 horas
Deco City, carretera a El Salvador, a las 16 horas
Jueves 19 de noviembre
Plaza Cuatro, zona 4, a las 17 horas
Sábado 21 de noviembre
Décima Plaza, zona 14, a las 17 horas
Sábado 28 de noviembre
Show Dulce Navidad de Caña Real en el Obelisco, a las 15 horas
Aún están pendientes de conocerse las fechas de otras actividades muy esperadas como las Luces Campero y los alumbrados de la Empresa Eléctrica en la Plaza Berlín.