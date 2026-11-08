Navidad 2026 en Guatemala: calendario de actividades y encendido de árboles en noviembre

Con el inicio de noviembre, una vez que pasan las fiestas de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, comienzan las actividades que dan la bienvenida y celebran la temporada navideña.

Durante la semana que terminó hubo algunas inauguraciones. Estas son las actividades que se celebrarán en los próximos días:

Domingo 8 de noviembre

Teatro: Hoy se estrena la obra de teatro Scrooge en el Teatro Dick Smith del IGA, zona 4. Las presentaciones serán todos los domingos de noviembre, a las 16 horas. Los precios son Q200 y Q190. Los boletos están a la venta en Ticket GT.

Martes 10 de noviembre

La Noria, zona 14, a las 18 horas

Viernes 13 de noviembre

Avia, zona 10, a las 17 horas

La Estación, zona 10, a las 18 horas

Sábado 14 de noviembre

Árbol Gallo en el Obelisco, desde las 17 horas

Majadas Ocho, zona 11, 15 horas

Deco City, carretera a El Salvador, a las 16 horas

Jueves 19 de noviembre

Plaza Cuatro, zona 4, a las 17 horas

Sábado 21 de noviembre

Décima Plaza, zona 14, a las 17 horas

Sábado 28 de noviembre

Show Dulce Navidad de Caña Real en el Obelisco, a las 15 horas

Aún están pendientes de conocerse las fechas de otras actividades muy esperadas como las Luces Campero y los alumbrados de la Empresa Eléctrica en la Plaza Berlín.