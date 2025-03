Niños y adolescentes guatemaltecos podrán compartir con Joan Manuel Serrat y figuras destacadas de América Latina

Un gran número de destacados escritores de América Latina, casi 60 de ellos, estarán en Guatemala en mayo próximo como parte del festival Centroamérica Cuenta, lo que brindará a las familias guatemaltecas la oportunidad de conocerlos y conversar con ellos.

Los participantes se reunirán para hablar de literatura, creación, cine, música y temas clave para la región, como la libertad de expresión, los derechos humanos, la migración, el medio ambiente y las diversas formas de desigualdad que persisten en nuestros países.

Entre los personajes sobresalientes figura Joan Manuel Serrat, cantautor español nacido el 27 de diciembre de 1943, quien ha grabado más de 500 canciones, 40 discos y ha musicalizado versos de algunos de los poetas más reconocidos.

También participará Sergio Ramírez, director y creador del festival, cuya programación se desarrollará del lunes 19 al sábado 24 de mayo. Esta actividad tendrá lugar en Comalapa, Totonicapán y ciudad de Guatemala.

Cómo nace Centroamérica Cuenta

En una entrevista con Prensa Libre, Sergio Ramírez, destacado escritor nicaragüense y creador del festival, comparte que este se fundó hace diez años en su país natal con el propósito de abrir una ventana para que los escritores centroamericanos se proyecten al mundo y, a través de ella, dar a conocer la literatura de la región. Comenzamos de forma modesta, con unos cuantos escritores, y luego, por circunstancias ajenas al festival, migramos. Nos volvimos itinerantes, celebrándose en distintas ciudades de América Central y el Caribe. La primera experiencia fue en Costa Rica. La pandemia nos obligó a convertirnos en una plataforma digital con un programa intenso. Cada año aumentamos el número de invitados; cada vez es más diverso, dice.

Además, estarán Gioconda Belli (Nicaragua), Richard Ford (Estados Unidos), Sergio Ramírez (Nicaragua), Lina Meruane (Chile), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Nona Fernández (Chile), Raúl Zurita (Chile), Carmen Aristegui (México), Fernando León de Aranoa (España), Rosa Beltrán (México), Luis García Montero (España), Jon Lee Anderson (Estados Unidos), Rodrigo Rey Rosa (Guatemala), María Ospina Pizano (Colombia), Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Jorge Volpi (México), Pepa Bueno (España), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Ariel Florencia Richards (Chile), Felipe Restrepo, (Colombia), Martin Baron (Estados Unidos), Alma Guillermoprieto (México/Estados Unidos) y Steven Levitsky (Estados Unidos), quien participará de manera virtual.

También se había contemplado la participación de José Rubén Zamora (Guatemala), fundador y presidente de El Periódico, un medio que dejó de operar en 2023. Sin embargo, las circunstancias derivadas de su persecución política impedirán su presencia.

Para la clausura del festival, el día 24 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo conversará con Pepa Bueno, directora del diario español El País.

Para conocer el resto del programa visite la página de centroamericacuenta.com.

El festival Centroamérica cuenta invita a los niños y adolescentes

Philippe Hunziker, gerente general de Sophos Guatemala y miembro del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta (CAC), comenta que un festival literario que reúne a grandes nombres de autores puede parecer limitado al público adulto, pero no es así. Centroamérica Cuenta está abierto a todo el público y, aunque existe colaboración con el Ministerio de Educación para llevar a los autores a las escuelas, ello no significa que los espacios no estén disponibles para lectores jóvenes, para quienes desean convertirse en lectores o para quienes llegan por curiosidad. Es para todas las edades, afirma.

Por su parte, Claudia Neira Bermúdez, directora de CAC, comparte que parte del acercamiento con las nuevas generaciones incluye un club de lectura impulsado por el Centro Cultural de España en Guatemala, el cual ha seleccionado a algunos de los escritores que visitarán el país, con el propósito de propiciar un primer contacto con ellos. Asimismo, existen acuerdos con universidades para llevar esta experiencia a los espacios académicos.

Es importante tomar en cuenta que el CAC no es un festival que se repita anualmente en un mismo país. Este año es significativo porque se celebrará en Guatemala. Serán actividades gratuitas, con participantes de alto nivel y conversaciones a las que todos podemos acercarnos, agrega Diana López, de la Gremial de Editores.

Un grupo que representa a los organizadores y patrocinadores del Festival Centroamérica Cuenta. (Foto Prensa Libre: María Reneé Gaytán)

Se rendirá homenaje a Asturias

En España existe una institución llamada Instituto Cervantes, cuya misión es promover la enseñanza del español y de las lenguas oficiales de ese país. Una de sus actividades más emblemáticas es la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, que resguarda legados de protagonistas imprescindibles de la cultura española e hispanoamericana, provenientes de todos los ámbitos de la creación.

El legado de Miguel Ángel Asturias será depositado en esta reconocida caja, y será recibido por su director, Luis García Montero. Dicho legado será trasladado a Madrid, sede del instituto, y se resguardará junto a otros tesoros literarios de destacados autores centroamericanos como Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Horacio Castellanos Moya y Rodrigo Rey Rosa.

Esta edición de CAC llega a Guatemala gracias al Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (Ageg), con el respaldo de sus socios globales: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unión Europea en Centroamérica, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). También cuenta con el apoyo de diversas entidades privadas y de cooperación internacional, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sophos, Rockefeller Brothers Fund., Open Society Foundation (OSF), Oxfam Internacional, el Instituto Cervantes, Copa Airlines, Penguin Random House y AC/E Cultura.

Colaboran la Municipalidad de Guatemala, la Embajada de Colombia en Guatemala, la Embajada de Chile en Guatemala, el Centro Cultural de España en Guatemala, la Universidad Landívar, Banrural, Licores de Guatemala y Tinter by Edisur y medios de comunicación internacionales como El País, BBC Mundo, Cuadernos Hispanoamericanos, y los medios locales Prensa Libre, Agencia Ocote y Plaza Pública.