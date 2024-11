“No llores por mi partida”: La emotiva carta que dejó Chespirito a Florinda Meza y se dio a conocer 10 años después

En un vídeo de Instagram, Florinda Meza leyó una carta que su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, le dejó antes de su fallecimiento.

Aunque Gómez Bolaños escribió este texto hace 10 años, Meza compartió el mensaje el pasado 29 de noviembre de 2024 en sus redes sociales.

El actor falleció el 28 de noviembre de 2014, un deceso que conmovió al mundo del espectáculo mexicano y gran parte de Latinoamérica, según lo que comenta la prensa internacional.

Chespirito se convirtió en un ícono de la industria del entretenimiento por dar vida a El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, así como otros programas de comedia para todo público.

¿Qué decía la carta que escribió Chespirito a Florinda Meza?

Se trata de una despedida emotiva de parte de Chespirito. En dicho mensaje, el actor y productor expresa palabras de afecto y consuelo a su esposa, pidiéndole que no sufra por su muerte:

“No pudo ser en la vida, pero sé que el corazón no tiene limitación que la muerte se lo impida. No llores por mi partida, que yo en el cielo no lloro, pero al Señor imploro que un día estés consentida (…). Aunque el recuerdo nos hiera, no hay pena tan duradera que no elimine una rosa. Ánimo, mi niña hermosa”, fueron algunas de las palabras que contenía esta carta de despedida.

Al finalizar la lectura, Meza no pudo contener algunas lágrimas, pero en medio de la conmoción, expresó amor y agradecimiento hacia Gómez Bolaños: “Gracias, mi Rober. Gracias por este milagro, pero sobre todo gracias mil eternamente por haber hecho mi vida interesante”, dijo.

Cabe agregar que esta publicación se efectuó justo un día después del fallecimiento de Silvia Pinal, quien murió justo diez años después del deceso de Chespirito.