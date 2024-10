“No queda mucho de mí”: Elton John confiesa haber perdido partes de su cuerpo

Elton John: Never Too Late es el próximo documental del cantante británico Elton John en el que habló abiertamente sobre su estado de salud y las múltiples cirugías a las que se ha sometido. “Para ser honesto con ustedes, no queda mucho de mí, no tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda, pero sigo aquí", expresó.

El cantante de 76 años compartió un comunicado en Instagram, donde indicó haber sufrido una infección ocular grave. Además, dijo que el proceso de recuperación es extremadamente lento y que tomará tiempo para recuperar la vista en el ojo afectado.

Pese a los problemas de salud presentados, Elton sigue trabajando en nuevos proyectos, a pesar de que anunció en EE. UU. el retiro de los escenarios.

El documental se estrenará en Disney+ el 13 de diciembre próximo, y mostrará las reflexiones de vida del intérprete y un espectáculo que celebró en el Dodger Stadium de Los Ángeles, en noviembre del 2022.

Farewell Yellow Brick Road Tour fue la gira que comenzó en el 2018 y terminó en Estocolmo, en 2023. Recaudó un total de US$900 millones y fue catalogada como la gira que le permitió mayores ingresos de todos tiempos.

Dicho récord solamente es superado por Eras Tour de Tylor Swift y Music Of The Spheres Tou de Coldplay.

Ahora, Elton John se prepara para el lanzamiento de una nueva producción musical. En mayo pasado, su amigo y coautor Bernie Taupin, reveló que el 32 álbum de estudio de John está “completamente terminado y grabado”.

“Todavía tengo que hacer espacio porque la música seguirá estando presente en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy emocionado”, agregó John.