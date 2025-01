“No te mueras”, el documental de Netflix sobre el millonario que quiere vivir para siempre

El polémico y carismático Bryan Johnson es un empresario multimillonario que ha dedicado su cuerpo, y la mayor parte de su fortuna, a una sola misión: Intentar frenar el envejecimiento, con el objetivo de alcanzar una hipótetica inmortalidad; algo que por supuesto, nadie ha estado cerca de conseguir en toda la historia de la humanidad.

Ante esta situación, el servicio de streaming Netflix tomó la decisión de lanzar un documental enfocado en la historia de Johnson, titulado: ¡No te mueras! El hombre que quiere vivir para siempre; en donde se muestra la fascinante y controversial vida de Bryan, quien ha mezclado a la ciencia y a la filosofía para llegar a donde nadie más.

Desde abril del 2020, el empresario decidió someter su cuerpo a un régimen intensivo que tiene como propósito frenar el envejecimiento. Este programa personalizado incluye dietas altamente estrictas y rutinas de ejercicio sumamente meticulosas, al igual que exámenes médicos mensuales, como resonancias magnéticas y colonoscopias.

De acuerdo con el cineaste estadounidense encargado del documental, Chris Smith, la producción tiene la intención de mostrar el cuerpo de Bryan como un laboratorio viviente: "Su condición física es similar a la una persona significativamente más joven que él, con grandes mejoras en su salud cardiovascular, dermatológica y pulmonar".

El documental de Netflix ha sido duramente alabado, y a la vez criticado, en redes sociales debido a que profundiza explícitamente en los métodos extremos que Bryan utiliza para desafiar el paso del tiempo dentro de su propio cuerpo, enfocándose obsesivamente en una pregunta: ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar para dejar de envejecer?

Según el cineasta Chris Smith, la obsesión de Johnson por controlar el envejecimiento de su cuerpo ha llegado a afectar directamente su relación con la familia, los amigos y su entorno social a nivel general: "Está obsesionado con la idea de no morir y por eso a menudo lo cuestionan, principalmente por las decisiones extremas que ha tomado".

Al compartir abiertamente su proceso de transformación, el empresario ha generado una conversación a nivel internacional en relación a los límites del cuerpo humano. De acuerdo con las plataformas digitales, la población se encuentra dividida: Una mitad lo considera perturbador, mientras que la otra piensa que su historia es inspiradora.

"¿Qué significa realmente vivir para siempre? Si nos detenemos a pensar, no tiene ningún tipo de sentido. En dado caso, mejor que opte por llegar al menos a los 130 años", comentó un internauta en la red social X, refiriéndose al concepto de la inmortalidad, una cualidad que usualmente es adjudicada a los dioses que superan a la muerte.

El documental ya se encuentra disponible en Netflix y claramente está basado en hecho reales; ya que por el momento, Bryan Johnson tiene una meta a corto plazo, aunque su cuerpo biológico tenga 47 años, el empresario desea alcanzar las características de un hombre de 18 años y está dispuesto a gastar millones de dólares para conseguirlo.

"Una de mis esperanzas es que la gente se dé cuenta de lo bueno que es para todos dormir, la dieta y el ejercicio. Es algo que cualquiera puede conseguir para aumentar su tiempo de vida", comentó Johnson, quien se ha convertido en un influencer de la salud, representando a la nueva generación de millonarios que desafían los límites.

