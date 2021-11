“No te vas a ir sin que te robe un beso”: Christian Nodal confiesa cómo comenzó su romance con Belinda

El cantautor mexicano comentó que fue durante un programa de televisión donde comenzó a sentir “mariposas” por Belinda. A pesar de no confirmar el nombre del show, se cree que fue durante el rodaje de La Voz México, concurso de canto donde ambos participaron como coaches.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, confesó Nodal.

“Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo: ‘Es ahora o nunca’ y le dije: ‘Tú no te vas a ir sin que te robe un beso’ ella dijo: ‘No, no’ y yo: ‘Sí, sí’, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la cante esa misma noche”, comentó el cantante mexicano.

Durante la entrevista, se le preguntó al intérprete de Adiós amor si desde un inicio le gustaba Belinda, a lo que Nodal contestó que la veía desde pequeño en las distintas series que ella ha protagonizado a lo largo de su carrera.

“Si, cuando yo miraba las telenovelas, pues que tenía 5 años, me gustaba mucho las telenovelas que hizo, pero yo le perdí la huella mucho tiempo y yo decía: ‘Ah Belinda es una mujer muy bella’, pero no la tenía en el radar”, expresó.

Nodal también confesó que el primer beso que tuvo con Belinda fue lo que dio inicio a esta historia de amor.

“Yo me di cuenta desde el primer beso, yo dije ‘de aquí soy’ porque encontré a una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos en muchas cosas que sé que son difícil de encajar en varias cosas de la vida como buenas y malas”, dijo el cantante.

Nodal reveló a las cámaras que Belinda lo motiva a salir de su zona de confort, lo hace ser mejor persona y lo ayuda a ser menos tímido. De igual manera, mencionó que ambos tienen planes de casarse y formar una familia en un futuro próximo.

“Claro, ella quiere tres yo quiero cuatro. La boda espiritual así es para el próximo año y esperamos este año poder casarnos bien”, afirmó el intérprete.

Previo a revelar algunos detalles nuevos de su relación, Nodal comentó un poco sobre el proceso legal que está viviendo con respecto a su música. El cantante mexicano recalcó que de momento no puede tocar el tema ya que es algo complicado y no quiere meterse en ningún tipo de problema.

La semana pasada, Christian Nodal rompió el silencio y aclaró su situación actual con su disquera en una transmisión en vivo en Instagram.

Es que desde hace ya varias semanas, la disquera con la que trabajó el cantautor mexicano informó de manera oficial que ninguna empresa, medio de comunicación, promotora de eventos o plataforma de reproducción digital podría “tocar” las canciones pertenecientes a Christian Nodal.

Luego de esta advertencia, toda la música y videos del cantante originario de Sonora aparentemente no pueden ser divulgados, distribuidos, comercializados o vendidos por ningún medio.