Escenario
Noche de Terror en Filgua 2026: conciertos, literatura y personajes darán vida a la velada temática
Uno de los géneros literarios más llamativos del mundo, el terror, será protagonista de una velada llena de sorpresas, personajes inspirados en el horror y un concierto dedicado a este género.
Personas asisten a la inauguración de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 este martes, en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
El terror y el suspenso se apoderarán de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) durante la celebración de la Noche de Terror, un evento temático que adentrará a los visitantes en un mundo lleno de grandes escritores y actividades relacionadas con esta temática.
Este género, cuyo objetivo principal es provocar miedo, inquietud o angustia en el lector, cuenta con grandes exponentes y se divide en subgéneros, destaca el equipo de Comunicación de Filgua. Entre ellos figuran el terror sobrenatural, psicológico, gótico, cósmico y contemporáneo.
Este espacio también exaltará a grandes exponentes como Edgar Allan Poe, M. R. James, Patricia Highsmith, H. P. Lovecraft y Stephen King, cuyas obras podrán encontrarse en diversos estands de Filgua 2026.
Una de las actividades destacadas es Diseña tu Tote Bag, en la que los participantes podrán darle un toque escalofriante a este accesorio. Además, personajes como la Llorona, la Siguanaba, el Sombrerón, el Monje Penitente y el Espíritu de la Noche recorrerán Fórum Majadas.
La jornada concluirá con un concierto de terror a cargo de Lienzos del Viento. Estas son las actividades programadas:
Fecha
Viernes 10 de julio del 2026
Hora
A partir de las 17 horas
Lugar
Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Precio
- Ingreso a Filgua: Q5 por persona.
- Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
- Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.
- También se venderán en la entrada de Filgua.
Agenda
Cuentos de mucho miedo, con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 17.00 horas
- Lugar: Sala Niños
Las leyendas de Guatemala en papel
- Hora: 18.00 horas
- Lugar: Sala Marilena López
Cuenta leyendas de Guatemala
- Hora: 18.00 horas
- Lugar: Sala Niños
Pinta tu Tote Bag
- Hora: 18.00 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Inscripción: https://forms.gle/ZonPottszyFq8Mm47
- Cupo: 40 personas
Personajes: la Llorona, la Siguanaba, el Sombrerón, el Monje Penitente y el Espíritu de la Noche
- Hora: 18.00 horas
- Lugar: Recinto Ferial
Los aparecidos en Guatemala
- Hora: 19.00 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
Concierto de terror, a cargo de Lienzos del Viento
- Hora: 19.00 horas
- Lugar: Sala Niños
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