Noche de Terror en Filgua 2026: conciertos, literatura y personajes darán vida a la velada temática

El terror y el suspenso se apoderarán de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) durante la celebración de la Noche de Terror, un evento temático que adentrará a los visitantes en un mundo lleno de grandes escritores y actividades relacionadas con esta temática.

Este género, cuyo objetivo principal es provocar miedo, inquietud o angustia en el lector, cuenta con grandes exponentes y se divide en subgéneros, destaca el equipo de Comunicación de Filgua. Entre ellos figuran el terror sobrenatural, psicológico, gótico, cósmico y contemporáneo.

Este espacio también exaltará a grandes exponentes como Edgar Allan Poe, M. R. James, Patricia Highsmith, H. P. Lovecraft y Stephen King, cuyas obras podrán encontrarse en diversos estands de Filgua 2026.

Una de las actividades destacadas es Diseña tu Tote Bag, en la que los participantes podrán darle un toque escalofriante a este accesorio. Además, personajes como la Llorona, la Siguanaba, el Sombrerón, el Monje Penitente y el Espíritu de la Noche recorrerán Fórum Majadas.

La jornada concluirá con un concierto de terror a cargo de Lienzos del Viento. Estas son las actividades programadas:

Fecha

Viernes 10 de julio del 2026

Hora

A partir de las 17 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También se venderán en la entrada de Filgua.

Agenda

Cuentos de mucho miedo, con Alexis Cuentacuentos

Hora: 17.00 horas

17.00 horas Lugar: Sala Niños

Las leyendas de Guatemala en papel

Hora: 18.00 horas

18.00 horas Lugar: Sala Marilena López

Cuenta leyendas de Guatemala

Hora: 18.00 horas

18.00 horas Lugar: Sala Niños

Pinta tu Tote Bag

Hora: 18.00 horas

18.00 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Inscripción: https://forms.gle/ZonPottszyFq8Mm47

https://forms.gle/ZonPottszyFq8Mm47 Cupo: 40 personas

Personajes: la Llorona, la Siguanaba, el Sombrerón, el Monje Penitente y el Espíritu de la Noche

Hora: 18.00 horas

18.00 horas Lugar: Recinto Ferial

Los aparecidos en Guatemala

Hora: 19.00 horas

19.00 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Concierto de terror, a cargo de Lienzos del Viento

Hora: 19.00 horas

19.00 horas Lugar: Sala Niños

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento

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