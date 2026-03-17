Noche hípica en el parque Xejuyup: fecha, precio y detalles del evento con música y espectáculo único

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Noche hípica en el parque Xejuyup: fecha, precio y detalles del evento con música y espectáculo único

En una noche de celebración por el séptimo aniversario del parque Xejuyup, el Irtra anunció un evento único y para toda la familia. Esto se sabe de la velada especial bajo las estrellas.

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El ingreso al Parque de Aventura Xejuyup está a un costado de la entrada de Hostales del Irtra. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

El ingreso al Parque de Aventura Xejuyup está a un costado de la entrada de Hostales del Irtra. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

En uno de los parques que combina naturaleza y diversión, el Irtra celebrará una noche hípica como parte de su séptimo aniversario.

Esta velada llevará a los guatemaltecos a un espectáculo que contará con música en vivo, una cena especial y un show hípico. El recinto, cuyo nombre en idiomas quiché y kaqchikel simboliza “al pie del cerro”, ofrece diversión para toda la familia.

El evento, que contará con cupo limitado, invita al público a explorar el recinto, donde hay aves de diversas especies, senderos naturales y espacios recreativos.

El parque ofrece distintos atractivos, como el Sumpancazo, el Rugido del Jaguar y la Laguna de Coco, entre otros. Esto se conoce de la actividad.

Fecha:

Sábado 21 de marzo

Horario:

De 19.00 a 23.00 horas

Lugar:

Plaza Granada del parque Xejuyup

Precio:

Q185 por persona (cupo limitado)

Entrada:

Reserva al teléfono 7824-1400

Actividades

  • Música en vivo
  • Show hípico
  • Cena especial

Nota: La última hora de ingreso al recinto para la actividad está programada para las 22 horas

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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