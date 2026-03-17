Escenario
Noche hípica en el parque Xejuyup: fecha, precio y detalles del evento con música y espectáculo único
En una noche de celebración por el séptimo aniversario del parque Xejuyup, el Irtra anunció un evento único y para toda la familia. Esto se sabe de la velada especial bajo las estrellas.
El ingreso al Parque de Aventura Xejuyup está a un costado de la entrada de Hostales del Irtra. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)
En uno de los parques que combina naturaleza y diversión, el Irtra celebrará una noche hípica como parte de su séptimo aniversario.
Esta velada llevará a los guatemaltecos a un espectáculo que contará con música en vivo, una cena especial y un show hípico. El recinto, cuyo nombre en idiomas quiché y kaqchikel simboliza “al pie del cerro”, ofrece diversión para toda la familia.
El evento, que contará con cupo limitado, invita al público a explorar el recinto, donde hay aves de diversas especies, senderos naturales y espacios recreativos.
El parque ofrece distintos atractivos, como el Sumpancazo, el Rugido del Jaguar y la Laguna de Coco, entre otros. Esto se conoce de la actividad.
Fecha:
Sábado 21 de marzo
Horario:
De 19.00 a 23.00 horas
Lugar:
Plaza Granada del parque Xejuyup
Precio:
Q185 por persona (cupo limitado)
Entrada:
Reserva al teléfono 7824-1400
Actividades
- Música en vivo
- Show hípico
- Cena especial
Nota: La última hora de ingreso al recinto para la actividad está programada para las 22 horas
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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