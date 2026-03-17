Noche hípica en el parque Xejuyup: fecha, precio y detalles del evento con música y espectáculo único

En uno de los parques que combina naturaleza y diversión, el Irtra celebrará una noche hípica como parte de su séptimo aniversario.

Esta velada llevará a los guatemaltecos a un espectáculo que contará con música en vivo, una cena especial y un show hípico. El recinto, cuyo nombre en idiomas quiché y kaqchikel simboliza “al pie del cerro”, ofrece diversión para toda la familia.

El evento, que contará con cupo limitado, invita al público a explorar el recinto, donde hay aves de diversas especies, senderos naturales y espacios recreativos.

El parque ofrece distintos atractivos, como el Sumpancazo, el Rugido del Jaguar y la Laguna de Coco, entre otros. Esto se conoce de la actividad.

Fecha:

Sábado 21 de marzo

Horario:

De 19.00 a 23.00 horas

Lugar:

Plaza Granada del parque Xejuyup

Precio:

Q185 por persona (cupo limitado)

Entrada:

Reserva al teléfono 7824-1400

Actividades

Música en vivo

Show hípico

Cena especial

Nota: La última hora de ingreso al recinto para la actividad está programada para las 22 horas

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.