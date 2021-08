Noticiero Guatevisión se renueva: En qué consiste la nueva etapa que busca ofrecer una nueva forma de ver las noticias

Alberto Toro Vielma, presentador del informativo señala que el cambio conlleva una nueva imagen, así como cambios en los rostros que estarán al frente del informativo.

De esa cuenta, en la emisión de las 18 horas la presentadora será Pamela Valdez, a quien se le ha visto presentar el clima y algunos segmentos de salud y entretenimiento; mientras que para la emisión estelar a las 21 horas se ha preparado una nueva estrategia en la que habrá dos presentadores, quienes interactuarán durante el recorrido informativo.

Toro Vielma se unirá a María Luisa Gómez para entrar en los hogares se los guatemaltecos de lunes a viernes a las 21 horas, a través de la señal de Guatevisión.

“Consiste en una nueva dinámica para seguir informando a la población guatemalteca, donde haya interacción entre los presentadores, donde tengamos investigación, entrevistas y análisis de todo lo que ocurre y de todos los temas que están en la opinión pública”, manifestó Toro Vielma.

De acuerdo con Gómez, lo más novedoso de esta nueva etapa será buscar una manera de contar historias para acercarse a la audiencia porque se ha visto que eso es lo que se necesita para enganchar a los televidentes y servirles de la mejor manera.

“Nos renovamos porque nos debemos a la audiencia, que es una audiencia que cambia y el momento cambia, por lo que nosotros como medio de comunicación debemos responder a esto, a lo que la audiencia quiere ver, quiere escuchar y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, eso sí, siempre tratando de mantener ese compromiso que nos ha caracterizado por tanto tiempo de transmitir la información de la mejor manera posible”, expresa Gómez.

Historia

Corría el año 2003 y el 20 de marzo las tropas del Gobierno estadounidense invadieron Irak. El acontecimiento tuvo tanta importancia que Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión, pidió que se transmitiera para comunicar a los guatemaltecos lo que ocurría, aunque el lanzamiento estaba previsto para junio de ese año.

Así nació el canal y con él, Noticiero Guatevisión, que desde ese momento hasta la actualidad es uno de los predilectos de la audiencia. Entre sus acontecimientos más importantes está el 24 de julio del 2003 cuando Guatevisión logró un pico de audiencia por la cobertura del Jueves Negro.

Luego en 2007 Guatevisión transmitió un proceso electoral por primera vez y la audiencia se incrementó. En abril del 2011, Guatevisión llegó a la señal UHF en el canal 25, donde se mantiene hasta la fecha.

Los rostros de la emisión estelar

María Luisa Gómez ha trabajado en el área de comunicación periodística por más de 25 años en Guatemala, México, Estados Unidos y Sudamérica.

Actualmente es asesora de comunicación para empresas e instituciones públicas y privadas, presentadora de noticias y corresponsal para medios internacionales.

Ha ejercido la docencia por varias décadas como catedrática universitaria en cursos de periodismo y comunicación; además, es instructora en temas de comunicación corporativa y estratégica; vocería y comunicación interna, proyección mediática de la imagen y desarrollo de perfiles no verbales.

¿Qué preparación le requiere día a día la labor de ser presentadora en Noticiero Guatevisión?

Es una labor que requiere tu tiempo completo porque cuando se está en medios de comunicación, uno se levanta por la mañana y debe comenzar a informarse. Se debe tener conocimiento de lo que está pasando monitoreando el acontecer nacional e internacional. Es una labor de jornada completa y luego viene la preparación al venir al canal de televisión, es entonces que debemos ir más a detalle con lo que nuestros reporteros han hecho en calle y con lo que la dirección ha marcado como el rumbo de ese noticiero en particular.

¿Cuáles son los principios que rigen la labor periodística de María Luisa Gómez?

María Luisa Gómez ve su labor periodística como una manera de servir a los demás. En mi carrera he tratado siempre de decir la verdad, he tratado siempre de respetar al público y aportar lo mejor de mí tanto en la preparación previa como en el momento de estar al aire, en vivo, en la emisión de noticias.

Eso es lo que me ha motivado cada día a hacerlo mejor y estar actualizada con el fin de que al estar frente a cámara pueda representar a ese equipo de compañeros que juntos hacemos el noticiero y que ven en nosotros los presentadores el rostro de su esfuerzo.

¿Cuál es el principal aprendizaje que te ha dejado esta profesión?

He aprendido que la comunicación es una, la comunicación es las ganas de transmitir a los demás y queremos transmitir cosas buenas no importa en qué ámbito se practique. A mí me toca hoy estar al frente de la Emisión Estelar de Noticiero Guatevisión, ya lo he hecho por varios años, pero en esta nueva etapa me siento como si estuviera empezado.

Me he desarrollado en otros países, en otros medios de comunicación y al final, siempre es lo mismo: comunicar, pero ¿Qué es lo que comunicamos? La idea debe ser comunicar para el bien de los demás.

¿Cuál es la satisfacción más grande que le ha dejado su carrera?

Me ha dejado muchísimas satisfacciones, entre ellas saber que lo que hago es bueno para mi país, yo no podría estar en un medio de comunicación en el cual yo no creyera, tengo que estar en un medio de comunicación que de alguna manera refleje el sentir que tengo hacia esa responsabilidad con los demás, entonces la satisfacción es esa: saber que siempre a través de esta facilidad o de esta inquietud que he desarrollado a través del tiempo, estoy haciendo algo por mi prójimo.

¿Cuál es el principal reto de estar frente a cámaras?

Representar de la mejor manera un trabajo muy grande que hacen muchas personas para llevarle información al público y que la audiencia se vea beneficiado con esta información. Es un reto muy grande, es una responsabilidad inmensa, pero lo hacemos con mucho cariño todos los días y lo seguiremos haciendo hasta que Dios lo permita.

¿Cómo decidiste que quería dedicarte al periodismo?

Bueno, yo no decidí que quería dedicarme a periodismo, fue el periodismo el que me encontró. Yo tuve mucha suerte porque estudié comunicaciones para iniciar en la universidad y lo decidí así porque desde niña me gustaba mucho comunicarme a pesar de que siempre fui una persona muy tímida, pero me gustaba mucho comunicarme con los demás, aprender de los demás y eso necesitaba por supuesto de la comunicación.

Luego de la comunicación pasé al ámbito del audiovisual, en televisión y lógicamente me vi en la necesidad de aprender el oficio de contar historias, que es lo que yo creo que es el periodismo: recoger información contrastarla y presentarla a los demás. No puedo decir que yo lo busque, yo creo que me encontró.

Es lo mejor que me ha pasado, me ha realizado como persona, han sido muchos años haciendo algo que me gusta que me apasiona y creo que es lo mejor que pude decidir en su momento, aunque el periodismo y la comunicación decidió por mí.

Nuevo presentador en la Emisión Estelar

Alberto Toro Vielma es originario de Mérida, Venezuela, es Licenciado en Comunicación Social, Locutor y Especialista en Periodismo Digital. Actualmente presentador de noticias en Guatevisión, catedrático en la Universidad del Istmo y asesor de marketing de negocios.

Tiene 10 años de carrera profesional, la cual comenzó como redactor en el diario El Nacional en Caracas, Venezuela y en 2013 saltó a la televisión como reportero de la fuente de política para Telecaribe.

Más adelante asumió la fuente de política y economía en Televen, canal de señal abierta venezolano. Desde 2019 ejerce el periodismo en Guatemala como presentador de noticias y catedrático universitario.

¿Cuál considera que es el principal reto de presentar un noticiero?

El principal reto es ganarse a la audiencia, ganarse el cariño de toda la población para que nos sintonicen todas las noches a las 21 horas a través de la señal de Guatevisión. Es esa empatía la que tenemos que obtener a través de la pantalla. Es un reto porque tenemos una cámara en frente y detrás de ella hay millones que nos ven y ganarnos a esa cantidad de personas es nuestro mayor reto, pero para eso trabajamos todos los días.

¿Considera que se ha ganado a la audiencia guatemalteca?

-Sonríe- Poco a poco me la he venido ganando, he recibido muestras de cariño, he recibido mensajes positivos y también negativos porque los hay y los tomo con mucha humildad y también si son mensajes constructivos, trato de hacer corregir lo que sea necesario, porque de eso se trata también esa interacción con la audiencia.

Las redes sociales son canales de información, pero también son canales para interactuar y nos acercan a las personas y esos canales yo los utilizo para estar más cerca del guatemalteco.

¿Qué preparación le requiere, día a día, trabajar en Noticiero Guatevisión?

Tenemos que estar informados y actualizados a diario, conocer los temas que están en la opinión pública. No es solamente llegar, sino poder contextualizar el hecho, saber lo que estamos narrando para darle sentido y una buena entonación a esa noticia y esa es parte de la preparación que tenemos a diario.

Nosotros no podemos conformarnos con llegar, sentarnos y narrar la noticia. Tenemos que mantenernos informados y actualizados con lo que está en la opinión pública.

¿Cuáles son los principios que rigen la labor periodística de Alberto Toro Vielma?

La responsabilidad, comparto el compromiso con la verdad que tiene el noticiero, y soy del tipo de periodistas que opinan que la noticia se verifica con rigor, independientemente de todos los obstáculos que haya en el camino, nosotros tenemos que ir hasta el lugar de los hechos para verificar la información. Eso es parte del trabajo y de la trayectoria que ha tenido Alberto Toro durante todo este camino.

¿Cuál es la mayor lección que le ha dejado el periodismo?

Han sido muchas lecciones, sobre todo por la experiencia que tuve en mi país, Venezuela, donde hablamos de un sistema político diferente al que se registra aquí en Guatemala. Allá hablamos de un régimen, de una dictadura, así que tuve muchas lecciones sobre todo al momento de recabar datos para ofrecer la información.

En Venezuela los datos no son públicos, allá para obtener información es a través de una organización no gubernamental, un experto o un especialista, pero no a través del Estado que son quienes realmente tienen que darnos cuentas a nosotros como ciudadanos y como periodistas.

Lo que más me gusta del periodismo, desde que comencé a ejercer la profesión, es el contacto con la gente, ser servidores públicos. Nosotros somos ese puente de comunicación entre el ciudadano de a pie y la autoridad. Nosotros vamos a la comunidad a recabar el problema y luego enfrentamos a la autoridad y le preguntamos de frente al respecto y lo bonito de esta profesión es cuando ese ciudadano se te acerca y te agradece, porque gracias a nuestro trabajo fue resuelto el problema que ellos han venido denunciando desde hace mucho tiempo.

Eso es parte de nuestro servicio parte de nuestro deber también y eso es lo que más me enriquece a mí y me enorgullece como periodista.

¿Cómo supo que quería dedicarse al periodismo?

Cuando tenía 14 años, en el séptimo grado, fui delegado de mi sección y pertenecí al periódico escolar y allí me encantó todo el tema del periodismo. Teníamos una radio comunitaria también dentro de las instalaciones educativas donde comencé a narrar noticias, pero eran noticias comunitarias y noticias escolares.

Fue allí donde me percaté de todo lo maravilloso que es el mundo del periodismo y me di cuenta que era lo que quería estudiar.

En mi ciudad, Mérida, Venezuela, no hay una escuela de comunicación social y eso me obligó a viajar directamente a la capital donde me formé académicamente y también donde viví mis primeros años de ejercicio profesional.

¿Cómo se siente con esa decisión?

Me siento feliz y complacido, fue la mejor decisión de mi vida y siempre lo he dicho: el periodismo es la mejor profesión del mundo, hay que ejercerla con pasión para cumplir con todas nuestras responsabilidades.