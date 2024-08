Desde 1985 la escritora mexicana Guadalupe Loaeza se lanzó al mundo de la literatura. Las niñas Bien sumó más de 300 mil ejemplares vendidos y a partir de ahí ha sido una de las escritoras más prolíficas de México con un ritmo promedio de una obra por año entre recopilación de textos, ensayo narrativo, biografía, novela y cuento.

En la última semana de agosto, la escritora después de casi 50 años visita por segunda vez Guatemala, para presentar su más reciente obra La amante de Río Nilo. Una historia que fue controversial en la sociedad mexicana de los años cincuenta.

En su estadía compartimos con la autora cerca de una hora donde contó que durante este viaje ha leído Guatemala, linaje y racismo de Marta Elena Casaús Arzu, conoció el restaurante de la premiada chef guatemalteca Debora Fadul, y expresó su respeto por figuras como Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú, guatemaltecos con Premios Nobel de Literatura y de la Paz, respectivamente.

Casi 12 años llevó a Loaeza investigar a profundidad el tema y a los personajes que dan vida a esta historia que fue publicada en la prensa de entonces, ocupando titulares, fotografías y caricaturas que han pasado a la historia de su país.

En las páginas del libro se conoce a Susana Avramow..."las columnas sociales la consideraban encantadora, perfecta anfitriona, excelente jugadora de bridge, y con un savoir faire (saber hacer) muy especial. Aunque sus orígenes eran modestos, tenía la inteligencia suficiente para aprender las reglas de oro para comportarse entre la alta burguesía mexicana, como si hubiera jugado a las canicas con sus amigas sofisticadas y ricas", comienza este relato que lleva al público a conocer cómo ella pasó por una historia llena de intrigas, de dolores y también de placeres.

Suzanne o Suzy llegó a ser conocida como "la mujer mejor vestida de México", su estilo de vida estaba lleno de glamur: cenaba en el Ciro's; asistía a los bailes del Jockey Club; se hospedaba en el exclusivo hotel Mirador de Acapulco y, tras su matrimonio con el rico empresario Paul Antebi, se integró al grupo de familias más influyentes del país mexicano. En julio de 1951, Suzanne Avramow de Antebi y Roberto Gilly son detenidos por el delito de adulterio.

La autora presenta el libro este jueves 29 de agosto, a las 18 horas en Sophos. Con entusiasmo Loaeza comparte que al terminar la primera parte de su investigación descubrió que Antebi tuvo un romance en Guatemala y quizá este sea la segunda parte de La amante de Río Nilo.

¿Cuánto escucha usted por primera vez de Suzy y por qué desarrolla esta historia?

La conocí hace algunos años, tenía una mirada triste y nunca imaginé que un día escribiría sobre ella. Un amigo mío editor que se llama René Solis me dijo :"Guadalupe, te tengo una historia que solamente tú puedes contar" porque yo siempre me he ocupado del pequeño mundo de élite que "vive en una jaula de oro, pendiente de un balcón", como dice la canción de Pedro Infante. Veo una nota de 1951 en el periódico Excélsior: "El adulterio más famoso de México, de la mujer mejor vestida a Lecumberri" (edificio que albergó la antigua carcelaria del país mexicano). Me tardé en investigar y no quería incurrir en blasfemia ni en falsos testimonios. En esta novela también hay ficción.

¿Cómo fue la aventura de darle vida a los personajes?

Fue un reto, un desafío indiscutiblemente. Me puse en los zapatos de Suzy y me parecía tan injusto. Su esposo, Paul Antebi, descubrió que estaban casados por bienes mancomunados y no quería compartir su fortuna con esta señora y arma el escándalo pidiéndole a su mejor amigo, Roberto Gilly, que la exhiba y la lleve a todos los centros nocturnos, Acapulco. Y todo el mundo se dio cuenta hasta que los encuentran.

Suzy ya había tenido una vida dura porque llega a México huyendo de la Segunda Guerra Mundial, desde Bulgaria. Con 22 años deja a su madre y a su hermana, también deja un gran amor con quien compartían lecturas y muchas cosas.

¿Suzy sería una mujer que está adelantada a su tiempo?

Sí leía, había estado en la Universidad, hablaba inglés y otros idiomas y era una mujer muy liberada. Conoció bien su cuerpo, se asumía con un rol muy feminista y eso generaba más coraje por haber sido utilizada por su esposo y por su amante. Era víctima de sus circunstancias y fue dramático.

¿Qué haría Suzy hoy en con el bombardeo de las redes sociales y que se descubra un adulterio?

Hoy el adulterio ya está en desuso porque ahora todo es permisivo y todo se vale. Los escándalos así se dan más con los actores. En los años 50 la juzgan, creo que por ser extranjera y judía, era inteligente y estaba empoderada y muy liberal. Incluso sus amigas no la entienden y no saben cómo ubicarla.

¿Le gustaría que esta novela llegara al cine o a ser una serie?

Sería una serie interesante porque hablaría de la época.

La autora nació en México el 12 de agosto de 1946. Su enorme deseo de escribir la llevó a participar en el taller literario de Elena Poniatowska en Tlacopac, donde recibió enseñanzas de la propia Poniatowska a lo largo de dos años, de Edmundo Valadés, Mempo Giardinelli, Agustín Monsreal y es pupila y amiga personal del Nobel de literatura, Jean Marie Le Clézio. Cuenta con más de 40 libros y estos son algunos de los títulos que ha publicado: