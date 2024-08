Amely Nodal, hermana del popular cantante mexicano, no fue invitada a su boda debido a que mantendría una fuerte enemistad con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al mundo del entretenimiento el pasado 25 de julio al contraer matrimonio en una “boda secreta” realizada en Morelos, México.

La boda entre ambos intérpretes generó polémica en redes sociales debido a que se dio tan solo semanas después del anuncio de la separación entre el cantante mexicano y Cazzu, con quien en septiembre de 2023 tuvo su primera hija.

No obstante, el matrimonio entre Nodal y la menor de la dinastía Aguilar también estuvo en el ojo del huracán luego de que se filtrara que Amely Nodal, hermana del intérprete de Ya no somos ni seremos, no figuró en la lista de invitados.

El supuesto motivo detrás de la ausencia de la hermana de Nodal en esta boda habría sido debido a la enemistad que existe con Ángela Aguilar, a tal punto de incluso llegar a “odiarse”.

De acuerdo a los conductores del programa Chisme No Like, Amely siempre fue cercana a su hermano; sin embargo, en los últimos meses llegaron a distanciarse debido a una serie de conflictos familiares.

“Hay un conflicto entre hermanos que lo llevó al punto más importante que una persona puede vivir que es la boda y esto llevó a que Nodal ese día tan especial, su hermana no estuviera presente”, comentó la presentadora Elisa Beristáin.

Además, Beristáin aseguró que Amely Nodal, a raíz de estos problemas personales, no sigue en Instagram a su cuñada Ángela Aguilar, pese a que ella sí la tendría en su lista de followers.

“No sigue a su actual cuñada, Ángela Aguilar. Hicimos una investigación, porque nuestra cucaracha nos dio pitazo de que hay bronca entre Christian y su hermana”, destacó.

Para finalizar, la presentadora mexicana reveló el motivo detrás del supuesto odio de la hermana de Nodal contra la hija de Pepe Aguilar, el cual no sería algo contra ella, sino la continuación de su enemistad con el cantante mexicano.

“¿Cómo la ven? Se les desea que esa relación se vuelva a reestablecer, yo creo que Amely le debería dar el lugar a la cuñada y no por ella, sino por el hermano”, puntualizó.