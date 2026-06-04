“Nunca digas nunca”: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan de una posible reconciliación

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“Nunca digas nunca”: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan de una posible reconciliación

Tras protagonizar “Hasta el fin del mundo”, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no descartan darse una segunda oportunidad.

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“Nunca digas nunca”: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hablan de una posible reconciliación

Aislinn Derbez protagoniza una nueva película al lado de su exesposo Mauricio Ochmann. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron hace más de seis años, pero ahora surgen rumores de una posible reconciliación. Los actores protagonizan Hasta el fin del mundo, una película romántica que ha dado paso a un nuevo encuentro, más allá de la pantalla grande.

La pareja anunció su separación en el 2020 y, desde entonces, mantiene una relación estrecha por su hija Kailani, fruto de su amor.

Pero, además de su hija, en esta ocasión los ha unido algo más. Los actores son los protagonistas de Hasta el fin del mundo, una película romántica que se estrenará el próximo 23 de julio.

La producción comenzó cuando Aislinn y Mauricio aún estaban juntos, pero, en medio de su separación, lograron concretar el proyecto varios años después.

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Las imágenes que anuncian el filme muestran a Aislinn y Mauricio juntos y enamorados, lo que ha generado gran expectativa en las redes sociales, donde los usuarios se preguntan si solo se trata de actuación o si, tal vez, ha revivido el amor.

En un ambiente de cercanía y complicidad, los actores concedieron una entrevista a la revista Quién, en la que hablaron sobre su nueva película y la posibilidad de retomar su romance.

"La moneda está en el aire", dijo Mauricio Ochmann entre risas, y Aislinn Derbez agregó: "Nunca digas nunca".

La pareja no descartó la posibilidad de darse una segunda oportunidad y aseguró que ha pasado por diversas experiencias que siempre la regresan al amor.

“Hemos pasado por las cosas más bonitas, las más dolorosas, las más fuertes; hemos visto el lado oscuro de cada quién y aun así creo que siempre regresamos al amor, eso es algo bien especial”, dijo Aislinn.

El divorcio ocurrió en el 2020, en medio de especulaciones y rumores sobre el motivo que los había llevado a separarse. Sin embargo, en una ocasión, Aislinn reveló la razón.

"Nos abandonamos mucho a nosotros mismos para quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho conmigo misma, me traicionaba para poder complacer", contó en un episodio de su pódcast La Magia del Caos.

Ahora ambos consideran que, aunque la separación fue un momento difícil, les ayudó a sacar su mejor versión y encontrar paz.

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"Salió mi mejor versión. La mujer que yo siempre había anhelado ser por fin salió. Lo peor que yo pensaba que me podría pasar se convirtió en lo mejor. Conocí a la Ais que yo siempre había anhelado ser", comentó Derbez.

Ochmann asegura que, después de pasar por su proceso personal, “Llegué a un lugar muy pleno, muy amoroso, de mucha paz. Creo que tocamos una libertad que nunca habíamos tocado en la vida".

Hasta el fin del mundo, la película romántica que ambos protagonizan, llegará a los cines el próximo 23 de julio del 2026.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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