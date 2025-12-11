“Se me juntaron muchas cosas”: Aislinn Derbez habla sobre su estado de salud tras la muerte de su mamá

La actriz mexicana Aislinn Derbez atraviesa un proceso de duelo derivado del fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel, quien se destacó como artista en el ámbito del doblaje. El deceso ocurrió el pasado 24 de noviembre del 2025, según la prensa extranjera.

A raíz del duelo que experimenta Derbez, la actriz abrió su corazón en redes sociales. Medios internacionales afirman que colapsó tras el fallecimiento de Michel, aunque la actriz aclara en sus redes sociales que, en realidad, se trata de una operación quirúrgica que había pospuesto desde hace mucho tiempo.

“A los que me preguntan si estoy bien... se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo... una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo), pero que ya no podía postergar más”, escribió Derbez en sus redes sociales.

Añadió que también ha tenido otros asuntos que atender, incluidos temas laborales y otros compromisos.

Resiliencia en medio del dolor en la vida de Aislinn Derbez

En su publicación, aunque explica que ha digerido muchas cosas en menos de un mes, también comenta que se trata de “un torbellino de esos que duelen pero que hacen crecer de manera exponencial”.

Además, Derbez resalta que lo más importante de vivir una experiencia como esta es el crecimiento personal y la red de apoyo que sostiene a las personas en un momento complejo como este.

“Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen. Y por eso me siento profundamente agradecida”, comenta.

Expresó también que un momento así no debe vivirse en soledad y envió un mensaje dirigido a las personas que han pasado por circunstancias de este tipo. “Veo que a muchísima gente este año los ha sacudido igual, así que les mando todo mi amor. Nunca vivan sus procesos difíciles solos. Eso es lo más importante”, finaliza.