“Nunca tuve covid”: Las polémicas declaraciones de Paty Navidad sobre el coronavirus

Paty Navidad generó polémica nuevamente con su reciente comentario sobre la pandemia del coronavirus. Además, aseguró que no está preocupada por contagiarse y que no se arrepiente de evitar la aplicación de la vacuna contra el covid-19.

“Nunca tuve covid… La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué a ese lugar, pero por un problema de oxigenación, nada más”, dijo la actriz durante su participación en la alfombra roja de los Premios de la Radio.

Desde que comenzó la pandemia, Paty Navidad ha generado polémica debido a que en diversas ocasiones ha indicado que eso no existe. Además, fue censurada en redes sociales.

Recientemente, la actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity dijo a los medios de comunicación que sí acudió al hospital porque varios de sus compañeros de ese programa presentaron síntomas.

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, indicó Navidad.

La actriz aprovechó las preguntas y remarcó que su salud sí se vio afectada, pero en ningún momento estuvo dispuesta a recibir oxigenación suplementaria.

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mí misma familia desgraciadamente”, añadió la actriz.

La actriz decidió no vacunarse contra el covid-19 y durante la gala a la que asistió, muchos de los asistentes no portaron mascarilla y tampoco cumplieron con las medidas sanitarias establecidas, algo que no preocupó a Navidad.

“Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí”, comentó la actriz al referirse al evento al que asistió.

“No me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte. Todo lo que se ha dicho de mí y mira, aquí estoy, mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio”, finalizó Navidad.