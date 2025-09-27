Oktoberfest en Guatemala: disfrute de las actividades del mes de la cerveza

Escenario

Actividades en la ciudad y la Antigua Guatemala para celebrar el Oktoberfest, el mes de la cerveza que comienza en los últimos días de septiembre.

El Oktoberfest es una oportunidad para el encuentro y un buen pretexto para brindar con el mismo elixir milenario en muchos países. (Foto Prensa Libre: EFE)

El  Oktoberfest tiene su origen es Múnich, en Baviera, concretamente el campo Theresienwiese, donde cada año acuden más de seis millones de amantes de la cerveza, anota EFE.  

El comienzo de este festival se remonta a 1810, y si bien originalmente se celebraba a primeros de octubre y coincidía con la recogida del cereal, con el tiempo, sus organizadores lo han adelantado intentando aprovechar de un tiempo más propicio, como el de septiembre, según EFE.

Actualmente el Oktoberfest de Múnich se celebra de mediados de septiembre a primer domingo de octubre y es uno de los festivales más populares y multitudinarios del mundo.  

En Guatemala este fin de semana se tienen las primeras celebraciones, pero la fiesta continúa en octubre.

Actividades para celebrar el Oktoberfest con cerveza y música

Oktober Fest Tribu Terrace

El Tambor de la Tribu animará la celebración. Habrá cerveza bien fría y platillos que celebran la tradición, según indica la publicación oficial del evento.

  • Día: sábado 27 de septiembre, todo el día
  • Lugar: Tribu Terrace, kilómetro 81.1 de la RN 14, en Alotenango, Sacatepéquez
  • Precio: Q180 el día del evento. La entrada incluye vaso conmemorativo y cervezas.  Con tarjetas GTC Q125 (incluye un vaso conmemorativo y una cerveza)

Oktober Fest en Cervecería 14

La celebración contará con música de The German Band (12-14 h), Hoss (15-17 h) y El Salto del Tigre (19-21 h)

  • Fecha: 4 de octubre
  • Hora: 11 a 23 horas
  • Lugar: Cervecería 14, Km 51.5 RN10, Camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja
  • Precio: Q100 en preventa, incluye 2 cervezas de 8 onzas, vaso conmemorativo y camiseta

Mes de la cultura cervecera en Fontabella

El centro comercial Plaza Fontabella, en la 4ª avenida entre 12 y 13 calles zona 10, tendrá un Beer Garden con actividades variadas.

Fechas

  • Domingos 5 de octubre (Ojo de Luna) y 12 de octubre (The Rubber Souls). De 12 a 17 horas.
  • Miércoles 8 de octubre (en El Marinero) y 15 de octubre (en 100 montaditos) de 19 a 22 horas habrá música en vivo.
  • Precio: Q150 el vaso cervecero

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Cerveza Oktoberfest 
