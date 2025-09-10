escenario
Orquesta Sinfónica Nacional: Anuncian concierto de Temporada Extraordinaria “Symphonic Pulse”
La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) presenta el concierto Symphonic Pulse, uno de los eventos anunciados para esta temporada.
La Orquesta Sinfónica Nacional presentará su décimo concierto de Temporada Extraordinaria en conjunto con el DJ Mascha. Imagen de referencia (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) anunció el X Concierto de Temporada Extraordinaria llamado “Symphonic Pulse”.
Según el anuncio oficial del evento, el concierto contará con la participación especial de DJ Mascha, desde Berlín, junto a la OSN. El evento se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en el Conservatorio Nacional “Germán Alcántara”.
“Un concierto único en Guatemala que fusiona por primera vez la música electrónica y orquestal”, indica la OSN.
Este evento se realiza en colaboración con la Embajada de Alemania y se espera que sea una experiencia única en nuestro país.
Fecha
18 de septiembre de 2025
Hora
19.30 horas
Lugar
Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” (3a Avenida 4-61, Zona 1 capitalina)
Precio
Gratuito con boleto de cortesía
¿Dónde recibir el boleto de cortesía?
Se estarán entregando cortesías en oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional (3ª avenida 4-61 zona 1, entrada sobre la 5ª calle) de 10 a 16 horas. Presente su DPI para recogerlas. Se entregará un boleto por documento de identificación presentado.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.