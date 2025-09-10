Orquesta Sinfónica Nacional: Anuncian concierto de Temporada Extraordinaria “Symphonic Pulse”

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) anunció el X Concierto de Temporada Extraordinaria llamado “Symphonic Pulse”.

Según el anuncio oficial del evento, el concierto contará con la participación especial de DJ Mascha, desde Berlín, junto a la OSN. El evento se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en el Conservatorio Nacional “Germán Alcántara”.

“Un concierto único en Guatemala que fusiona por primera vez la música electrónica y orquestal”, indica la OSN.

Este evento se realiza en colaboración con la Embajada de Alemania y se espera que sea una experiencia única en nuestro país.

Fecha

18 de septiembre de 2025

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” (3a Avenida 4-61, Zona 1 capitalina)

Precio

Gratuito con boleto de cortesía

¿Dónde recibir el boleto de cortesía?

Se estarán entregando cortesías en oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional (3ª avenida 4-61 zona 1, entrada sobre la 5ª calle) de 10 a 16 horas. Presente su DPI para recogerlas. Se entregará un boleto por documento de identificación presentado.

