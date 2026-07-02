Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala ofrecerá concierto este 3 de julio con el director español Vicente Ariño

La Orquesta Sinfónica Nacional se encuentra en plena Temporada Oficial, inaugurada en junio, y a lo largo de las semanas ha presentado una serie de conciertos de música clásica.

Con el tema "De Haydn a Prokofiev, con la poesía de Fauré"; su próxima presentación tendrá lugar este viernes 3 de julio, a las 19.30 horas, en la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", ubicada en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

"La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala le invita a su V Concierto de la Temporada Oficial 2026: un recorrido musical que atraviesa tres siglos de claridad, equilibrio y alegría luminosa", indica en sus redes sociales.

El concierto será dirigido por Vicente Ariño, destacado director de orquesta y músico español, quien actualmente dirige la Orquesta Ciudad de Alcalá.

"Disfrutarán de un programa excepcional que une tradición, refinamiento y modernidad: desde la cumbre del clasicismo con la última sinfonía de Haydn, pasando por la elegancia nostálgica de Fauré, hasta la mirada neoclásica y juguetona de Prokófiev", destacan los organizadores.

Los boletos tienen un costo de Q100 y pueden adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, ubicadas en el Conservatorio Nacional de Música. El ingreso es por la 5.ª calle, de 10 a 16 horas.

Las personas de la tercera edad y los estudiantes de alguna disciplina artística recibirán pases de cortesía. Solo deben presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) en la taquilla el día del evento. Se entregarán dos pases por persona de la tercera edad y uno por estudiante.

Fecha

Viernes 3 de julio del 2026.

Hora

19.30 horas.

Lugar

Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Q100 para el público en general

Gratuita para personas de la tercera edad y estudiantes de arte

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