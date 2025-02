Paquita la del Barrio y su vida amorosa: cuántos esposos tuvo

La vida amorosa de Paquita la del Barrio (Francisca Viveros Barradas) estuvo marcada por la traición y el engaño. Su primer amor, con quien tuvo dos hijos, le ocultó que estaba casado, una desilusión que la llevó a enfrentar grandes desafíos desde su juventud, luego de haber huido de su hogar.

Su icónica canción Rata de dos patas contiene frases como: “Me estás oyendo, inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio”, las cuales, según se cree, estarían dedicadas a ese hombre que la engañó y marcó su vida.

A lo largo de su carrera, Paquita convirtió sus experiencias en éxitos musicales, logrando reconocimiento mundial con canciones como "Tres veces te engañé", "Pobre pistolita" y "El consejo", temas que retratan la infidelidad y la traición masculina.

Conocida como "La Reina del Pueblo", su historia amorosa estuvo llena de altibajos, influyendo en su legado musical y consolidándola como un ícono del despecho y la lucha femenina en la música ranchera.

Paquita la del Barrio: una vida marcada por el desamor

El primer amor de Paquita la del Barrio surgió en su natal Alto Lucero, Veracruz, cuando tenía apenas 16 años.

Su historia comenzó al conocer a Miguel Gerardo Martínez, tesorero del Registro Civil del pueblo, donde ella trabajaba como secretaria para ayudar a su familia, pues provenía de un hogar con seis hermanos y una hermana.

A pesar de la diferencia de edad de 28 años, Paquita se enamoró perdidamente de Martínez, quien, con 44 años, había llegado desde Xalapa, Veracruz, para trabajar en la presidencia municipal.

En varias entrevistas, la cantante relató cómo su amor por él creció con el tiempo mientras trabajaban juntos, hasta que iniciaron una relación en secreto. La gran diferencia de edad hizo que tuviera que ocultarlo de su madre y su tía Lucía, temiendo su desaprobación.

La cantante relataba que su romance con Miguel Gerardo Martínez comenzó cuando tenía 16 años, pero fue a los 18 años cuando nació su primer hijo, Iván Miguel Martínez, y descubrió una dolorosa verdad: Martínez ya estaba casado.

Según sus declaraciones, el engaño salió a la luz cuando la esposa de Martínez llegó al pueblo donde vivía Paquita, revelando la infidelidad. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un "infierno". Tras el escándalo, la cantante se mudó con Martínez a Xicotepec, donde nació su segundo hijo.

Un año después de vivir con él, Paquita tomó la decisión de regresar a la casa de su madre, dejando a su primer hijo bajo su cuidado. Con la excusa de volver por su segundo hijo, hizo una segunda visita a su hogar, pero en realidad fue su despedida definitiva de Miguel Gerardo Martínez, a quien abandonó en la década de los setenta.

Luego de su decepción amorosa, Paquita la del Barrio decidió partir a Ciudad de México junto a su hermana para iniciar su carrera musical con el dueto “Las Golondrinas”. Fue en un lugar llamado “Fogatas Norteñas”, donde comenzó a trabajar y conoció a su segunda pareja.

Amor a primera vista

Luego de su decepción amorosa, en 1975, Paquita la del Barrio conoció a su segunda pareja, Alfonso Martínez, un jefe de meseros del restaurante “La Rivera”, quien solía frecuentar el lugar donde ella cantaba para tomar cerveza.

La atracción fue inmediata y su relación creció rápidamente, al punto de que Paquita decidió llevarse a vivir con él junto a sus dos hijos. En diversas entrevistas, la cantante afirmó que su romance con Martínez fue “amor a primera vista”. En 1977, nació el primer hijo de la pareja.

Sin embargo, con el tiempo, la traición volvió a marcar su vida. Cuando Paquita ya había alcanzado la fama y realizaba giras, descubrió que Martínez le era infiel con una mesera del negocio que ambos administraban. Además, la situación se tornó aún más dolorosa cuando descubrió que él tenía una hija de 12 años fruto de un noviazgo clandestino. Ante la traición, Paquita tomó una decisión definitiva: lo echó de su casa y puso fin a la relación.

Buscaba novio, aunque lo tuviera que mantener

En 2023, durante una conferencia de prensa, Paquita la del Barrio sorprendió al confesar que, tras años de estar sola, le gustaría encontrar un novio, incluso si tenía que mantenerlo.

Cuando los reporteros la cuestionaron sobre su vida amorosa, la cantante respondió con su característico sentido del humor: “Te encargo uno (novio), porque ya me cansé de estar sola… tantos años sola”. Además, bromeó sobre su falta de práctica en el romance, diciendo: “Ya ni me acuerdo, alguien que me enseñe”, en referencia a temas íntimos.

Paquita también dejó claro que, aunque estaría dispuesta a asumir ciertos costos en la relación, eso sería una "vergüenza para él". Sin embargo, agregó con firmeza: “Para mí, encantada, pero cada quien en su lugar”.