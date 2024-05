Christian Nodal y Cazzu, a dos años del inicio de su historia de amor, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación el pasado 23 de mayo.

La ruptura entre ambos artistas se dio a tan solo ocho meses del nacimiento de su primera hija: la pequeña Inti.

Esta sorpresiva separación dio lugar a múltiples especulaciones sobre qué sucedió entre Nodal y Cazzu, entre ellas un supuesto robo en su casa familiar de Argentina.

De acuerdo con información de medios internacionales, mientras el cantante mexicano y la rapera estaban de viaje en París, un grupo de ladrones irrumpió en su propiedad y se llevó varias de sus pertenencias.

Tras este robo, y la posterior ruptura entre ambas celebridades, a través de redes sociales surgió la teoría de que las personas que entraron a su casa de Argentina en realidad habían sido algunos de los familiares de Cazzu.

Al enterarse de esto, Christian Nodal habría tomado la decisión de alejarse por completo de su pareja a tal punto de oficializar su separación a pesar de su pequeña hija.

Sin embargo, en las últimas horas, Nodal puso fin a este “rumor malintencionado” y, por medio de su cuenta de Instagram, pidió a todas las personas que dejaran de atacar a la familia de Cazzu.

Nodal pidiendo respeto hacia Cazzu, la madre de su hija a la prensa machista y horrenda de México pic.twitter.com/CNbg5ioYHs — jaz (@itolerateshit) May 29, 2024

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta [Cazzu]. A la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina", indicó.

"Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen. Que no se expandan la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, concluyó el cantante.

Las palabras del intérprete de Adiós amor demostraron la madurez con la que se ha tomado su separación con Cazzu, además del compromiso que tiene como padre para que su hija crezca en un ambiente sano y lleno de amor.