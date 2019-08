(Foto Prensa Libre: Servicios).

Por la pantalla grande, hemos visto pasar películas de distintos géneros y con tramas entretenidas, algunas basadas en la imaginación de los guionistas y otras, igual o más impactantes, basadas en hechos reales.

Históricamente, muchas mujeres lograron cambiar la historia gracias a sus aportes en distintos ámbitos como la educación, la ciencia, la política, el arte y la moda, pese a las luchas que implicaba hacerlo. Estas son películas inspiradas en mujeres que cambiaron la historia:

Marie Curie

Marie Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie, fue una científica polaca de nacionalidad francesa, era hija de un físico y una cantante. Fue una mujer apasionada por la ciencia y la investigación, y estaba interesada por recientes descubrimientos de Antoine Henri Becquerel y Wilhelm Roentgen, sobre nuevos tipos de radiación.

Al estudiar la radiación del uranio, descubrió que debía haber elementos desconocidos que podrían ser más ‘radiactivos’ que el uranio. Dicho término fue utilizado por primera vez por Marie Curie para describir los elementos que emiten radiaciones al descomponerse sus núcleos.

Ella y su esposo, Pierre Curie, anunciaron el descubrimiento del polonio. Fue así como la pareja Curie y Becquerel obtuvieron el Premio Nobel por el descubrimiento de los elementos radiactivos. Marie Curie fue la primera mujer Premio Nobel.

El valiente corazón de Irena Sendler

Irena Sendler fue una enfermera y trabajadora social polaca que, durante la Segunda Guerra Mundial (SGM), salvó a más de 2 mil 500 niños judíos del Holocausto, poniendo en riesgo su vida. Para ello, en 1942, al formar parte del Consejo para la Ayuda de Judíos, convenció a familias judías de evacuar a sus hijos. Esto lo hizo en Varsovia, en cestos de basura y ataúdes, así como en ambulancias, haciéndolos pasar por enfermos de tifus.

Para ello, Sendler también les cambiaba el nombre a los niños, los educaba en la religión católica y les enseñaba la cultura cristiana para lograr pasar desapercibidos. Asimismo, anotó las nuevas direcciones de cada uno en un código que solo ella conocía, para lograr encubrir esta actividad clandestina. Llegó a ser conocida como “el ángel del gueto de Varsovia”.

Al ser descubierta por la Gestapo, policía de la Alemania Nazi, fue detenida y, pese a haber sido torturada, no reveló ningún dato. Luego de esto, fue enviada a presión y condenada a muerte, sin embargo, aunque se registró su ejecución, fue liberada por un soldado alemán, quien se presume que fue sobornado. Irena continuó salvando niños en el anonimato.

Rosa Parks

Fue una defensora de los derechos civiles de la población afrodescendiente de los Estados Unidos. Ella y su esposo, Raymond Parks, vivían en que la segregación estaba todavía latente, es decir, cuando se les separaba a las personas por motivos raciales. Los lugares y servicios públicos, en esa época, eran exclusivos para las personas blancas.

Pero Rosa Parks combatió el segregacionismo y se convirtió en asesora de la National Association for the Advancement of Colored People, una asociación para promover el bienestar de la población afrodescendiente.

El suceso que la hizo famosa tuvo lugar en 1955, cuando Rosa Parks no quiso cederle el asiento a un blanco en un transporte público, motivo por el cual fue detenida y obligada a pagar una multa.

A partir de esto, fue todavía más evidente la restricción a los afrodescendientes al acceso a escuelas, restaurantes, piscinas y transportes, y así fue como nació la Montgomery Improvement Associations, que tenía como objetivo defender los derechos civiles de los afrodescendientes, la cual fue presidida por Martin Luther King.

Dicha asociación organizó un boicot en los buses de Montgomery y tuvo un impacto masivo que duró alrededor de 382 días, lo cual provocó que el gobierno estadounidense se viera obligado a abolir la segregación en los transportes públicos.

Él me llamó Malala

Malala Yousafzai es una joven pakistaní de 22 años que, en 2014, a sus 17 años, se convirtió en la persona más joven en ganar el premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en un ícono de la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas.

Malala nació en Mingora, un pequeño pueblo de Pakistán, donde, a raíz del extremismo religioso, está prohibida la asistencia de las niñas a la escuela. Sin embargo, Malala fue apoyada por sus padres y, además de estudiar, comenzó a escribir en un blog para la BBC de Londres, cuando tenía solamente 11 años. En este hablaba sobre cómo era sometida a las reglas del Talibán y sobre lo que creía de la educación de las mujeres.

Tras un ataque terrorista que sufrió el vehículo en el que la transportaba a ella y otras niñas a la escuela, en el cual fue disparada repetidamente en el cuello y en el cráneo, el mundo puso sus ojos sobre ella y ahora es una activista, con su propia organización para ayudar a las niñas del mundo a “regresarle lo que la pobreza, la guerra y la discriminación les quitó”.

Frida Kahlo

Es una de las más importantes artistas de México. A los 18 años, sufrió un grave accidente que la sometió a una larga recuperación en la cual se sumergió en el mundo de la pintura. A los 22 años, contrajo matrimonio con Diego Rivera, un reconocido muralista mexicano. Tres años más tarde, Kahlo sufrió un aborto que la inspiró en obras como ‘Frida y el aborto’.

Dentro de las obras de Frida Kahlo, es posible apreciar distintos autorretratos en los cuales expresa las experiencias y dolores por los que tuvo que atravesar durante su vida. Es decir que, con sus obras, materializó sus sentimientos y se inmortalizó, dejando un legado en el arte mexicano.

