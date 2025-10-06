Pepián de 3 Carnes: Obra teatral costumbrista llega al escenario con elenco de 20 actores y marimba en vivo

Pepián de 3 Carnes: Obra teatral costumbrista llega al escenario con elenco de 20 actores y marimba en vivo

“Pepián de 3 Carnes” ofrece al espectador una experiencia que combina la comedia, la tradición culinaria y un espectáculo con marimba en vivo.

María Alejandra Guzmán

Pepián de 3 carnes

La obra "Pepián de 3 carnes" pertenece al teatro guatemalteco de tipo costumbrista. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Teatro Barrio Viejo presenta Pepián de 3 Carnes, una obra teatral guatemalteca de tipo costumbrista que celebra su octava temporada.

La obra es una comedia que retrata la tradición gastronómica de antaño y la jocosidad que caracteriza a los guatemaltecos, se menciona en una publicación oficial de la obra.

El público podrá deleitarse con la interpretación de 20 actores en escena y con las notas del instrumento nacional por excelencia: la marimba.

Según información oficial del evento, habrá funciones los próximos fines de semana hasta el 19 de octubre.

Fechas

  • Sábado 11 de octubre
  • Domingo 12 de octubre
  • Sábado 18 de octubre
  • Domingo 19 de octubre

Hora

20 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina

Precio

Q125

Reservaciones

Adquiera sus entradas al WhatsApp 3653-1833 o en taquilla el día de la función.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

