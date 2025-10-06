Pepián de 3 Carnes: Obra teatral costumbrista llega al escenario con elenco de 20 actores y marimba en vivo

Teatro Barrio Viejo presenta Pepián de 3 Carnes, una obra teatral guatemalteca de tipo costumbrista que celebra su octava temporada.

La obra es una comedia que retrata la tradición gastronómica de antaño y la jocosidad que caracteriza a los guatemaltecos, se menciona en una publicación oficial de la obra.

El público podrá deleitarse con la interpretación de 20 actores en escena y con las notas del instrumento nacional por excelencia: la marimba.

Según información oficial del evento, habrá funciones los próximos fines de semana hasta el 19 de octubre.

Fechas

Sábado 11 de octubre

Domingo 12 de octubre

Sábado 18 de octubre

Domingo 19 de octubre

Hora

20 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina

Precio

Q125

Reservaciones

Adquiera sus entradas al WhatsApp 3653-1833 o en taquilla el día de la función.

