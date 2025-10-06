escenario
Pepián de 3 Carnes: Obra teatral costumbrista llega al escenario con elenco de 20 actores y marimba en vivo
“Pepián de 3 Carnes” ofrece al espectador una experiencia que combina la comedia, la tradición culinaria y un espectáculo con marimba en vivo.
La obra "Pepián de 3 carnes" pertenece al teatro guatemalteco de tipo costumbrista. (Foto Prensa Libre: cortesía)
Teatro Barrio Viejo presenta Pepián de 3 Carnes, una obra teatral guatemalteca de tipo costumbrista que celebra su octava temporada.
La obra es una comedia que retrata la tradición gastronómica de antaño y la jocosidad que caracteriza a los guatemaltecos, se menciona en una publicación oficial de la obra.
El público podrá deleitarse con la interpretación de 20 actores en escena y con las notas del instrumento nacional por excelencia: la marimba.
Según información oficial del evento, habrá funciones los próximos fines de semana hasta el 19 de octubre.
Fechas
- Sábado 11 de octubre
- Domingo 12 de octubre
- Sábado 18 de octubre
- Domingo 19 de octubre
Hora
20 horas
Lugar
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina
Precio
Q125
Reservaciones
Adquiera sus entradas al WhatsApp 3653-1833 o en taquilla el día de la función.
