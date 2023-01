Piqué: la supuesta humillación que sufrió en el cumpleaños de uno de sus hijos (y qué tuvo que ver Shakira en esto)

La reciente canción de Shakira, en la cual arremete contra Piqué por su presunta infidelidad con Clara Chía Martí, puso al ex futbolista en una posición complicada de la cual actualmente continúa intentando salir.

En su afán por dar una mejor imagen, Gerard Piqué se encuentra tratando de mostrarse como un padre ejemplar y, desde su separación con Shakira, ha intentado pasar la mayor cantidad de tiempo junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Milan, a raíz de la reciente actitud de su padre, le habría pedido a Piqué que lo acompañara a la celebración de su cumpleaños número 10, fiesta que fue organizada por Shakira.

Sin embargo, durante el tiempo en el que el ex futbolista estuvo ahí, varios de los asistentes a la fiesta de cumpleaños de Millan manifestaron su apoyo a Shakira al generar un ambiente tenso.

La presunta actitud negativa de los presentes, añadido a sus problemas con Shakira, hicieron que Piqué tomara la decisión de despedirse de sus hijos y salir muy serio de lugar, molesto por la humillación de la que fue víctima.

Mientras Piqué se marchaba molesto, Shakira, de acuerdo a los presentes, lucía radiante en su hogar junto a los amigos de su hijo, quien cumplió 10 años el pasado 22 de enero.

