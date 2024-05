“Basado en las informaciones del médico forense, el departamento de la Policía de Los Ángeles, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos sigue investigando las circunstancias en que Perry murió“, dijo la policía de Los Ángeles en un comunicado este martes.

Un informe forense concluyó en diciembre que Perry, de 54 años, murió de forma “accidental”.

De acuerdo con la autopsia, fueron encontrados en su sangre “altos niveles” de ketamina, que podrían haber causado sobreestimulación cardiovascular y problemas para respirar.

“La causa de la muerte de Matthew Perry es por efectos agudos de ketamina“, sentenció el informe forense en diciembre.

Six months after Matthew Perry’s tragic death sent ripples around the world, the LAPD and the DEA have launched a joint criminal investigation into how he died, the LAPD tells THR: https://t.co/aMmRNk0m8C pic.twitter.com/thIUryVsBc

La ketamina, una droga de uso recreativo, también es utilizada por médicos como anestésico, y para tratar la depresión y el estrés postraumático.

Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, informó el departamento forense.

Los Angeles homicide detectives and federal agents are investigating how Friends star Matthew Perry obtained the high dose of the powerful prescription drug ketamine that was found in his body and determined to have caused his death.



