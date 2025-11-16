¿Por dónde pasará el desfile navideño de B&B?

Este domingo 16 de noviembre se realizará por primera vez el Desfile Navideño B&B en algunas de las principales vías de San Miguel Petapa, Villa Nueva y la Ciudad Capital.

Muchas generaciones crecieron cantando la canción de esta marca guatemalteca, que en 2025 cumple 61 años.

“La Navidad con B&B siempre ha comenzado con una melodía, pero este año queremos que continúe con una experiencia única en las calles guatemaltecas, donde las familias compartan con nosotros un momento mágico en las festividades de fin de año", dice Brisseth Guerra, Jefe de Marca, a través de un comunicado.

¿Por dónde pasará el Desfile Navideño B&B?

El desfile inicia a las 16 horas este domingo 16 de noviembre y recorrerá los siguientes puntos:

Inicia en la planta de B&B en San Miguel Petapa

Parque central de San Miguel Petapa

Calle Real El Frutal

Avenida Petapa

Boulevard Liberación

Avenida Las Américas

Plaza el Obelisco

Avenida Reforma

Monumento Tecún Umán

Regreso por Avenida Petapa

Calle Real El Frutal

Parque central de San Miguel Petapa