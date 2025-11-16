Escenario
¿Por dónde pasará el desfile navideño de B&B?
¿Quién no ha cantado la canción de Navidad de esta marca guatemalteca? Para celebrar sus 61 años, cuatro carrozas recorrerán este domingo San Miguel Petapa, Villa Nueva y la Ciudad Capital.
Por primera vez el desfile de B&B recorrerá las calles de San Miguel Petapa, Villa Nueva y la Ciudad Capital. (Foto Prensa Libre: cortesía B&B)
Este domingo 16 de noviembre se realizará por primera vez el Desfile Navideño B&B en algunas de las principales vías de San Miguel Petapa, Villa Nueva y la Ciudad Capital.
Muchas generaciones crecieron cantando la canción de esta marca guatemalteca, que en 2025 cumple 61 años.
“La Navidad con B&B siempre ha comenzado con una melodía, pero este año queremos que continúe con una experiencia única en las calles guatemaltecas, donde las familias compartan con nosotros un momento mágico en las festividades de fin de año", dice Brisseth Guerra, Jefe de Marca, a través de un comunicado.
¿Por dónde pasará el Desfile Navideño B&B?
El desfile inicia a las 16 horas este domingo 16 de noviembre y recorrerá los siguientes puntos:
- Inicia en la planta de B&B en San Miguel Petapa
- Parque central de San Miguel Petapa
- Calle Real El Frutal
- Avenida Petapa
- Boulevard Liberación
- Avenida Las Américas
- Plaza el Obelisco
- Avenida Reforma
- Monumento Tecún Umán
- Regreso por Avenida Petapa
- Calle Real El Frutal
- Parque central de San Miguel Petapa