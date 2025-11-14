Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido del domingo 16 de noviembre en la ciudad de Guatemala

Entre carrozas navideñas, luces y alegría, transcurre cada Desfile Navideño, una de las actividades más esperadas durante la época decembrina en Guatemala.

Junto con el Festival Navideño, el mapping de la Catedral y otras actividades, este es uno de los eventos en que las familias capitalinas se reúnen para convivir y disfrutar un alegre recorrido para chicos y grandes.

Según la Municipalidad de Guatemala, se programaron 25 recorridos en distintas localidades, los cuales finalizarán el 8 de diciembre del 2025.

Cada uno de estos recorridos se efectuará de 19 a 21 horas en los distintos barrios y colonias del perímetro capitalino.

Fecha

El evento se realizará el próximo domingo 16 de noviembre del 2025.

Hora

El desfile recorrerá diferentes puntos de zona 21, de 19 a 21 horas.

Lugar

El desfile comenzará en la 16 avenida y 14 calle, Despensa Familiar, zona 21 capitalina, y concluirá en la 33 avenida y 10 calle, parque Justo Rufino Barrios, de dicha zona.

El Desfile Navideño recorrerá diversos puntos de zona 18. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Actividad gratuita

