escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido del domingo 16 de noviembre en la ciudad de Guatemala
El Desfile Navideño forma parte de las actividades que inician la temporada de fin de año en la ciudad capital.
El Desfile Navideño alegra cada rincón de Guatemala durante la temporada de fin de año. Imagen referencial. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Entre carrozas navideñas, luces y alegría, transcurre cada Desfile Navideño, una de las actividades más esperadas durante la época decembrina en Guatemala.
Junto con el Festival Navideño, el mapping de la Catedral y otras actividades, este es uno de los eventos en que las familias capitalinas se reúnen para convivir y disfrutar un alegre recorrido para chicos y grandes.
Según la Municipalidad de Guatemala, se programaron 25 recorridos en distintas localidades, los cuales finalizarán el 8 de diciembre del 2025.
Cada uno de estos recorridos se efectuará de 19 a 21 horas en los distintos barrios y colonias del perímetro capitalino.
Fecha
El evento se realizará el próximo domingo 16 de noviembre del 2025.
Hora
El desfile recorrerá diferentes puntos de zona 21, de 19 a 21 horas.
Lugar
El desfile comenzará en la 16 avenida y 14 calle, Despensa Familiar, zona 21 capitalina, y concluirá en la 33 avenida y 10 calle, parque Justo Rufino Barrios, de dicha zona.
Precio
Actividad gratuita
