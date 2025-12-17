¿Por qué “arancel” fue elegida como palabra del año 2025 por FundéuRAE?

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, eligió el término arancel como la palabra que representa al 2025. Esta voz, propia del ámbito económico y utilizada para referirse a un impuesto sobre las importaciones, ha dejado de ser exclusiva de especialistas y empresarios, para integrarse al lenguaje cotidiano.

El protagonismo del término se debe a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a productos provenientes de más de 90 países. La medida generó un impacto global que afectó a sectores tan diversos como la industria tecnológica —incluida Apple— y el cine, cuando la producción se realiza fuera de Estados Unidos.

A raíz de estas decisiones, arancel se posicionó como una palabra clave en el discurso público. Según Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, el vocablo “ha pasado de estar reservado a los especialistas y al ámbito técnico a estar presente a diario en el lenguaje de cualquier persona”.

La elección se hizo entre unas 250 palabras recomendadas por FundéuRAE a lo largo del año. Entre las finalistas figuraron términos relacionados con la energía y el medioambiente, como apagón, macroincendio o preparacionista.

También estuvieron en competencia voces ligadas a conflictos internacionales y manifestaciones sociales, como boicot —en alusión a la campaña contra Israel por su ofensiva en Gaza—, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa (en referencia al cónclave que eligió a León XIV), tierras raras y trumpismo.

Desde 2013, FundéuRAE selecciona su palabra del año con base en su interés lingüístico —por su origen, formación o uso— y su protagonismo durante el año.

Palabras del año anteriores:

dana (2024)

polarización (2023)

inteligencia artificial (2022)

vacuna (2021)

confinamiento (2020)

los emojis (2019)

microplástico (2018)

aporofobia (2017)

populismo (2016)

refugiado (2015)

selfi (2014)

escrache (2013)

*Con información de Agencia EFE