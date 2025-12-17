Escenario
¿Por qué “arancel” fue elegida como palabra del año 2025 por FundéuRAE?
Con un término que generó controversia mundial, la Fundación del Español Urgente anunció que la palabra arancel define al 2025. Esta es la razón detrás de su elección.
Negociaciones de Guatemala para reducir aranceles de importación de Estados Unidos genera expectativas por tipos de productos que podrían ser beneficiados. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).
La Fundación del Español Urgente, promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, eligió el término arancel como la palabra que representa al 2025. Esta voz, propia del ámbito económico y utilizada para referirse a un impuesto sobre las importaciones, ha dejado de ser exclusiva de especialistas y empresarios, para integrarse al lenguaje cotidiano.
El protagonismo del término se debe a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a productos provenientes de más de 90 países. La medida generó un impacto global que afectó a sectores tan diversos como la industria tecnológica —incluida Apple— y el cine, cuando la producción se realiza fuera de Estados Unidos.
A raíz de estas decisiones, arancel se posicionó como una palabra clave en el discurso público. Según Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, el vocablo “ha pasado de estar reservado a los especialistas y al ámbito técnico a estar presente a diario en el lenguaje de cualquier persona”.
La elección se hizo entre unas 250 palabras recomendadas por FundéuRAE a lo largo del año. Entre las finalistas figuraron términos relacionados con la energía y el medioambiente, como apagón, macroincendio o preparacionista.
También estuvieron en competencia voces ligadas a conflictos internacionales y manifestaciones sociales, como boicot —en alusión a la campaña contra Israel por su ofensiva en Gaza—, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa (en referencia al cónclave que eligió a León XIV), tierras raras y trumpismo.
Desde 2013, FundéuRAE selecciona su palabra del año con base en su interés lingüístico —por su origen, formación o uso— y su protagonismo durante el año.
Palabras del año anteriores:
- dana (2024)
- polarización (2023)
- inteligencia artificial (2022)
- vacuna (2021)
- confinamiento (2020)
- los emojis (2019)
- microplástico (2018)
- aporofobia (2017)
- populismo (2016)
- refugiado (2015)
- selfi (2014)
- escrache (2013)
*Con información de Agencia EFE