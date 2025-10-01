Posada, viacrucis y misas: así será la reapertura en octubre 2025 del histórico Templo El Calvario en Antigua Guatemala

Durante la primera semana de octubre, en vísperas del Día de San Francisco —que se celebra el sábado 4 de octubre— se realizará la reapertura del templo de El Calvario, en Antigua Guatemala.

Este recinto tiene más de 370 años de historia. La construcción de la antigua Ermita de El Calvario comenzó en 1652 y, según registros históricos, el mismo Santo Hermano Pedro colaboró en la obra como albañil.

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco y encargado de El Calvario, detalló que la restauración incluyó el cambio de techo y piso, la reparación del altar mayor, la reestructuración de los camerinos y la renovación de las bancas. También se instaló un nuevo sistema de sonido e iluminación.

El pórtico principal fue restaurado y se recuperaron algunos colores originales. Las obras comenzaron en abril del 2024 y concluyeron en septiembre.

Las actividades conmemorativas inician el miércoles 1 de octubre:

Programa de actividades

Miércoles 1 de octubre

19 horas - Posada desde el templo de San Francisco hacia El Calvario.

Jueves 2 de octubre

19 horas - Traslado del Santísimo y hora santa en El Calvario.

Viernes 3 de octubre

19 horas - Rezo del viacrucis, en memoria de la devoción del Hermano Pedro al misterio de la cruz. Para los asistentes que desean acompañar, portar una candela o veladora para darle mas espiritualidad a la actividad, se irá rezando las 14 estaciones del Santo viacrucis.



Domingo 5 de octubre

9 y 16 horas - Misas abiertas al público.



