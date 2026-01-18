Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias: Cultura atribuye retraso a reajuste presupuestario y anuncia tiempo de entrega

La entrega del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” correspondiente al 2025 se realizará en el 2026, según anunció el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), luego de varios meses sin que se concretara el reconocimiento literario más importante del país.

Aunque la convocatoria fue lanzada en el 2025, y se había previsto una entrega antes de finalizar el año, el MCD explicó que el proceso se reprogramó debido a un reajuste presupuestario en el ejercicio fiscal del 2025, lo que provocó el retraso.

La cartera indicó, a través de un comunicado, que la publicación del acuerdo ministerial que oficializa al galardonado se efectuará durante el primer trimestre del 2026, una vez concluida la fase de cierre administrativo.

El premio —que reconoce la trayectoria de autores que dan voz a las letras guatemaltecas— volverá a otorgarse tras más de tres años de su última entrega, en el 2022, cuando fue distinguida la escritora Gloria Hernández.

La reactivación del reconocimiento se formalizó mediante el Acuerdo Ministerial 856-2025, emitido en octubre pasado. A partir de esa fecha se abrió el proceso de nominaciones, con plazo hasta el 14 de noviembre del 2025, lo que había generado expectativas sobre una eventual entrega antes de finalizar el año.

En su momento, el viceministro de Cultura, Rodrigo Carrillo, indicó a Prensa Libre que el objetivo de reactivar el premio es impulsar y visibilizar la labor de los escritores guatemaltecos, y que se retomaría su entrega anual.

Según destacó el MCD, el proceso de evaluación para la entrega del premio correspondiente al 2025 contó con el acompañamiento del Consejo Asesor para las Letras y la revisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MCD, entidades que evaluaron a los candidatos nominados y determinaron que el ganador cumplía con los nuevos requisitos.

Ganadores del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”

Desde su creación, al menos 35 guatemaltecos han sido galardonados: