Premios Grammy: el reguetón toma impulso (Rosalía, Bad Bunny y Maluma, entre los nominados)

Rosalía, que fue nominada al Grammy a mejor nuevo artista, se enfrentará además en la categoría de mejor disco latino de rock, urbano o alternativo con su álbum El mal querer a Bad Bunny (X 100pre), Bad Bunny y J Balvin (Oasis), Flor de Toloache (Indestructible) e iLe (Almadura).

Por el Grammy a mejor disco de pop latino se enfrentarán Vida de Luis Fonsi, 11:11 de Maluma, Montaner de Ricardo Montaner, #ELDISCO de Alejandro Sanz y Fantasía de Sebastián Yatra.

Por su parte, el Grammy a mejor disco tropical latino se decidirá entre Opus de Marc Anthony, Tiempo al tiempo de Luis Enrique + C4 Trio, Candela de Vicente García, Literal de Juan Luis Guerra 4.40, y A Journey Through Cuban Music de Aymée Nuviola.

Además, Joss Favela por Caminando, Intocable por Percepción, La Energía Norteña por Poco a poco, Mariachi Divas De Cindy Shea por 20 aniversario y Mariachi Los Camperos por De ayer para siempre fueron nominados al Grammy a mejor disco de regional mexicano (incluyendo tejano).

Y el apartado de mejor disco de jazz latino contará como candidatos con Antidote, de Chick Corea & The Spanish Heart Band; Sorte! Music by John Finbury, de Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca; Una noche con Rubén Blades, de Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis & Rubén Blades; Carib, de David Sánchez; y Sonero: The Music of Ismael Rivera, de Miguel Zenón.

Al margen de las categorías más conectadas con los ritmos iberoamericanos, otros artistas latinos también obtuvieron nominaciones en otros apartados para la 62 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, EE. UU. y que contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

Por ejemplo, Camila Cabello optará junto a Shawn Mendes al Grammy a mejor actuación pop de un dúo o un grupo por Señorita.

Los mexicanos Rodrigo y Gabriela podrían llevarse el Grammy al mejor disco instrumental contemporáneo por Mettavolution.

La canadiense de origen colombiano Jessie Reyez será candidata a la distinción a mejor álbum urbano contemporáneo por Being Human in Public.

Y la rapera de ascendencia dominicana Cardi B podría salir como vencedora en el apartado de mejor actuación de rap junto a Offset por Clout.

Además, el maestro venezolano Gustavo Dudamel aparece como candidato junto a la Filarmónica de Los Ángeles en mejor actuación de una orquesta por Norman: Sustain, el argentino Sebastián Plano está nominado al mejor disco de new age por Verve, y el disco Anónimas & resilientes de los colombianos Voces del Bullerengue opta a anotarse el Grammy a mejor diseño de empaque.

Estos son los nominados en las principales categorías:

Álbum del año

i, i, Bon Iver

Norman Fucking Rockwell!, Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

thank u, next, Ariana Grande

I Used To Know Her, H.E.R.

7, Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Father Of The Bride, Vampire Weekend

Grabación del año (mejor canción)

Hey, Ma, Bon Iver

Bad Guy, Billie Eilish

7 Rings, Ariana Grande

Hard Place, H.E.R.

Talk, Khalid

Old Town Road, Lil Nas X presentando a Billy Ray Cyrus

Truth Hurts, Lizzo

Sunflower, Post Malone and Swae Lee

Canción del año (compositor)

Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, Always Remember Us This Way (de “Nace una estrella”)

Billie Eilish y Finneas O’Connell, Bad Guy

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth y Tanya Tucker, Bring My Flowers Now

H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris y Rodney Jerkins, Hard Place

Taylor Swift, Lover

Lana Del Rey y Jack Antonoff, Norman Fucking Rockwell!

Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman, Someone You Loved

Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic y Jesse Saint John, Truth Hurts

Mejor artista nuevo

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola

Mejor video musical

The Chemical Brothers, We’ve Got to Try

Gary Clark Jr, This Land

FKA twigs, Cellophane

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Tove Lo, Glad He’s Gone

Mejor álbum de rap

Revenge Of The Dreamers III, Dreamville

Championships, Meek Mill

I Am > I Was, 21 Savage

Igor, Tyler, The Creator

The Lost Boy, YBN Cordae

Mejor álbum de rock

Amo, Bring Me The Horizon

Social Cues, Cage The Elephant

In The End, The Cranberries

Trauma, I Prevail

Feral Roots, Rival Sons

Mejor álbum pop vocal

The Lion King: The Gift, Beyonce

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

thank u, next, Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project, Ed Sheeran

Lover, Taylor Swift

Mejor álbum de música alternativa

U.F.O.F., Big Thief

Assume Form, James Blake

i, i, Bon Iver

Father of the Bride, Vampire Weekend

Anima, Thom Yorke

Mejor álbum de músicas del mundo

Gece, Altin Gun

What Heat, Bokante & Metropole Orkest dirigida por Jules Buckley

African Giant, Burna Boy

Fanm D’Ayiti, Nathalie Joachim con Spektral Quartet

Celia, Angelique Kidjo

