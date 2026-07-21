Prensa Libre gana el Premio Huun 2026 al mejor reportaje histórico/arqueológico otorgado por el Museo Popol Vuh

Prensa Libre obtuvo el Premio Huun 2026, otorgado por el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, gracias al trabajo de la periodista Delia María Franco Solares, integrante de Buena Vida y Revista D.

El reconocimiento le fue concedido en la categoría de Mejor Reportaje Histórico/Arqueológico por el trabajo "Manos que rescatan la historia", publicado en Revista D el 17 de mayo de 2026.

El Premio Huun fue instituido por el Museo Popol Vuh en 2003 con el propósito de reconocer, cada año, el mejor reportaje de prensa escrita sobre temas relacionados con la conservación, investigación y divulgación de la arqueología y la historia de Guatemala. En esta edición, el galardón fue otorgado a una integrante de Prensa Libre.

Según el Museo Popol Vuh, el nombre del galardón proviene de la palabra maya huun, que significa "libro" o "papel", y busca incentivar el periodismo especializado en arqueología e historia.

Durante la ceremonia también se entregó la Orden del Pop 2026 a la organización Dumbarton Oaks, institución académica reconocida internacionalmente por fomentar la investigación avanzada en humanidades, con énfasis en tres áreas: estudios bizantinos, estudios precolombinos y estudios de jardines y arquitectura del paisaje.

Un galardón que le recuerda su amor por el periodismo

Como parte del reconocimiento, Delia Franco recibió un diploma, un broche de plata y un lote de publicaciones del museo. Durante su intervención recordó a su padre, Carlos Franco, a quien atribuyó haberle transmitido el amor por el periodismo y haber sido una influencia fundamental en su formación profesional y en cada uno de sus reportajes.

Asimismo, agradeció el apoyo de su familia, amigos y del equipo de Prensa Libre, en especial al de Buena Vida, por la confianza, las enseñanzas y el acompañamiento durante su trayectoria profesional.

La periodista también destacó la labor del Museo Popol Vuh y de la Universidad Francisco Marroquín por promover y reconocer el trabajo periodístico mediante un premio que, afirmó, la motiva a seguir contando la historia del país.

Delia María Franco Solares gana el Premio Huun 2026 al mejor reportaje histórico/arqueológico, (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Quién es Delia Franco?

Delia María Franco Solares, de 36 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente cursa una maestría en Imagen Pública y Comunicación. Forma parte del equipo de Buena Vida y Revista D, de Prensa Libre, donde ha desarrollado trabajos periodísticos relacionados con historia, cultura y arqueología. Entre sus publicaciones destaca el reportaje "Manos que rescatan la historia", trabajo que le permitió obtener el Premio Huun 2026.

A lo largo de su trayectoria también ha trabajado en medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, pero también ha ejercido la docencia en distintos niveles educativos. Actualmente combina su labor periodística con la docencia universitaria.

Para Franco, este reconocimiento representa "una palmadita en la espalda" que reafirma su vocación y le recuerda su amor por el periodismo. Además, destacó que el reconocimiento la hace consciente del impacto que pueden tener las publicaciones en la sociedad. Añadió que el premio contribuye a visibilizar la labor periodística en Guatemala y a valorar los espacios dedicados a la cultura dentro de los medios de comunicación.

Delia María Franco Solares gana el Premio Huun 2026 al mejor reportaje histórico/arqueológico, (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Reportaje "Manos que rescatan la historia"

El reportaje de Prensa Libre con el que Franco obtuvo este galardón aborda la restauración de bienes muebles, la importancia de preservar las piezas que forman parte del patrimonio histórico y la labor de quienes trabajan para conservarlas.

Además, resalta el valor que estos bienes representan no solo para la historia del país, sino también para la memoria de comunidades, familias y personas, pues plantea que el legado de los antepasados constituye un patrimonio que merece ser protegido.