Prensa Libre y Revista D presentan la serie Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

COLECCIÓN

Prensa Libre y Revista D presentan la serie Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

Prensa Libre y Banco Industrial conmemoran los 250 años de la Ciudad de Guatemala con una serie de publicaciones que recorre su historia.

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Prensa Libre y Revista D presentan la serie Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

Una colección de Prensa Libre y Banco Industrial para aprender sobre la historia de la Ciudad de Guatemala y ganar premios. (Fotoarte Prensa Libre: Alejandro Sosa)

Esta serie de publicaciones celebra la historia y el legado de una ciudad que, durante 250 años, ha sido escenario del crecimiento y desarrollo de Guatemala.

En el marco de esta conmemoración, Prensa Libre y Banco Industrial invitan a sus lectores a realizar un recorrido especial por la historia, la cultura y la evolución de la Ciudad de Guatemala.

La colección incluye contenido exclusivo elaborado por el historiador y sociólogo Aníbal Chajón Flores, que se publicará en Prensa Libre y Revista D, con notas, fotografías, curiosidades y otros elementos representativos que reflejan la identidad y la transformación de la ciudad a lo largo de los años.

Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

Publicaciones en las páginas centrales de la edición impresa de Prensa Libre, los jueves:

  1. La Ermita — 13 de agosto
  2. La plaza central, sede del poder — 20 de agosto
  3. Una población diversa — 27 de agosto
  4. La ciudad liberal — 3 de septiembre
  5. Modelos internacionales — 10 de septiembre
  6. El corazón del territorio — 17 de septiembre
  7. Tesoros de la ciudad — 24 de septiembre
  8. Retorno a las raíces — 1 de octubre

Publicaciones en Revista D, los domingos:

  1. La capital de un reino — 16 de agosto
  2. El Ave Fénix del istmo — 23 de agosto
  3. Una ciudad en crecimiento — 30 de agosto
  4. Entre plazas y jardines — 6 de septiembre
  5. Reflejo de la modernidad — 13 de septiembre
  6. Las arterias de la ciudad — 20 de septiembre
  7. Arte en el cementerio — 27 de septiembre
  8. Muros blancos y techos rojos — 4 de octubre

Promociones

Los lectores también podrán convertirse en protagonistas de esta celebración mediante dos dinámicas:

  1. Compartir fotografías de la Ciudad de Guatemala mediante los códigos QR publicados en Prensa Libre. Las imágenes deberán ser de autoría propia y sus autores deberán autorizar su publicación.
  2. Resolver los pasatiempos que se publicarán en Revista D los domingos, del 16 de agosto al 4 de octubre, y compartir los resultados mediante un formulario al que podrán acceder por medio de un código QR.

Premios

  1. Las mejores imágenes serán seleccionadas para formar parte de una edición especial de Revista D.
  2. Quienes resuelvan los pasatiempos podrán recibir como premio una de las 40 acreditaciones de Q500 cada una. Para participar se requiere tener una cuenta monetaria o de ahorro personal en Banco Industrial. Promoción válida hasta el 13 de octubre.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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