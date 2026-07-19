COLECCIÓN
Prensa Libre y Revista D presentan la serie Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos
Prensa Libre y Banco Industrial conmemoran los 250 años de la Ciudad de Guatemala con una serie de publicaciones que recorre su historia.
Una colección de Prensa Libre y Banco Industrial para aprender sobre la historia de la Ciudad de Guatemala y ganar premios. (Fotoarte Prensa Libre: Alejandro Sosa)
Esta serie de publicaciones celebra la historia y el legado de una ciudad que, durante 250 años, ha sido escenario del crecimiento y desarrollo de Guatemala.
En el marco de esta conmemoración, Prensa Libre y Banco Industrial invitan a sus lectores a realizar un recorrido especial por la historia, la cultura y la evolución de la Ciudad de Guatemala.
La colección incluye contenido exclusivo elaborado por el historiador y sociólogo Aníbal Chajón Flores, que se publicará en Prensa Libre y Revista D, con notas, fotografías, curiosidades y otros elementos representativos que reflejan la identidad y la transformación de la ciudad a lo largo de los años.
Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos
Publicaciones en las páginas centrales de la edición impresa de Prensa Libre, los jueves:
- La Ermita — 13 de agosto
- La plaza central, sede del poder — 20 de agosto
- Una población diversa — 27 de agosto
- La ciudad liberal — 3 de septiembre
- Modelos internacionales — 10 de septiembre
- El corazón del territorio — 17 de septiembre
- Tesoros de la ciudad — 24 de septiembre
- Retorno a las raíces — 1 de octubre
Publicaciones en Revista D, los domingos:
- La capital de un reino — 16 de agosto
- El Ave Fénix del istmo — 23 de agosto
- Una ciudad en crecimiento — 30 de agosto
- Entre plazas y jardines — 6 de septiembre
- Reflejo de la modernidad — 13 de septiembre
- Las arterias de la ciudad — 20 de septiembre
- Arte en el cementerio — 27 de septiembre
- Muros blancos y techos rojos — 4 de octubre
Promociones
Los lectores también podrán convertirse en protagonistas de esta celebración mediante dos dinámicas:
- Compartir fotografías de la Ciudad de Guatemala mediante los códigos QR publicados en Prensa Libre. Las imágenes deberán ser de autoría propia y sus autores deberán autorizar su publicación.
- Resolver los pasatiempos que se publicarán en Revista D los domingos, del 16 de agosto al 4 de octubre, y compartir los resultados mediante un formulario al que podrán acceder por medio de un código QR.
Premios
- Las mejores imágenes serán seleccionadas para formar parte de una edición especial de Revista D.
- Quienes resuelvan los pasatiempos podrán recibir como premio una de las 40 acreditaciones de Q500 cada una. Para participar se requiere tener una cuenta monetaria o de ahorro personal en Banco Industrial. Promoción válida hasta el 13 de octubre.