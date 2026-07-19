Prensa Libre y Revista D presentan la serie Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

Esta serie de publicaciones celebra la historia y el legado de una ciudad que, durante 250 años, ha sido escenario del crecimiento y desarrollo de Guatemala.

En el marco de esta conmemoración, Prensa Libre y Banco Industrial invitan a sus lectores a realizar un recorrido especial por la historia, la cultura y la evolución de la Ciudad de Guatemala.

La colección incluye contenido exclusivo elaborado por el historiador y sociólogo Aníbal Chajón Flores, que se publicará en Prensa Libre y Revista D, con notas, fotografías, curiosidades y otros elementos representativos que reflejan la identidad y la transformación de la ciudad a lo largo de los años.

Ciudad en el tiempo: 250 años construyéndonos

Publicaciones en las páginas centrales de la edición impresa de Prensa Libre, los jueves:

La Ermita — 13 de agosto La plaza central, sede del poder — 20 de agosto Una población diversa — 27 de agosto La ciudad liberal — 3 de septiembre Modelos internacionales — 10 de septiembre El corazón del territorio — 17 de septiembre Tesoros de la ciudad — 24 de septiembre Retorno a las raíces — 1 de octubre

Publicaciones en Revista D, los domingos:

La capital de un reino — 16 de agosto El Ave Fénix del istmo — 23 de agosto Una ciudad en crecimiento — 30 de agosto Entre plazas y jardines — 6 de septiembre Reflejo de la modernidad — 13 de septiembre Las arterias de la ciudad — 20 de septiembre Arte en el cementerio — 27 de septiembre Muros blancos y techos rojos — 4 de octubre

Promociones

Los lectores también podrán convertirse en protagonistas de esta celebración mediante dos dinámicas:

Compartir fotografías de la Ciudad de Guatemala mediante los códigos QR publicados en Prensa Libre. Las imágenes deberán ser de autoría propia y sus autores deberán autorizar su publicación. Resolver los pasatiempos que se publicarán en Revista D los domingos, del 16 de agosto al 4 de octubre, y compartir los resultados mediante un formulario al que podrán acceder por medio de un código QR.

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