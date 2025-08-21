escenario
Presentan “Sueño de una noche de verano” en Guatemala, comedia de William Shakespeare
“Sueño de una noche de verano” es una de las comedias más representativas de William Shakespeare, uno de los dramaturgos más insignes de la historia.
"Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare estará en temporada corta en el teatro de la Universidad Popular en ciudad de Guatemala. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La comedia Sueño de una noche de verano de William Shakespeare llega a los escenarios guatemaltecos como una adaptación de la compañía de teatro de la Universidad Popular (UP).
Escrita alrededor del año 1595, se trata de una de las obras más icónicas del dramaturgo inglés. La obra original relata los acontecimientos que suceden a raíz del matrimonio de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las amazonas.
El 23 y 30 de agosto, el público guatemalteco podrá disfrutar de la adaptación que presentará la compañía de teatro de la Universidad Popular (UP).
Bajo la dirección de René Estuardo Galdámez, habrá dos funciones de esta obra únicamente. A continuación, compartimos los detalles del evento.
Fechas
Sábados 23 y 30 de agosto de 2025
Hora
19 horas
Lugar
Universidad Popular, zona 1 capitalina
Admisión
Q75
Reservaciones
Preventa en el WhatsApp 3662-7776
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.