Presentan “Sueño de una noche de verano” en Guatemala, comedia de William Shakespeare

La comedia Sueño de una noche de verano de William Shakespeare llega a los escenarios guatemaltecos como una adaptación de la compañía de teatro de la Universidad Popular (UP).

Escrita alrededor del año 1595, se trata de una de las obras más icónicas del dramaturgo inglés. La obra original relata los acontecimientos que suceden a raíz del matrimonio de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las amazonas.

El 23 y 30 de agosto, el público guatemalteco podrá disfrutar de la adaptación que presentará la compañía de teatro de la Universidad Popular (UP).

Bajo la dirección de René Estuardo Galdámez, habrá dos funciones de esta obra únicamente. A continuación, compartimos los detalles del evento.

Fechas

Sábados 23 y 30 de agosto de 2025

Hora

19 horas

Lugar

Universidad Popular, zona 1 capitalina

Admisión

Q75

Reservaciones

Preventa en el WhatsApp 3662-7776

