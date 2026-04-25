Procesiones en honor al Hermano Pedro en Antigua Guatemala: conozca horarios y recorridos

Por ahora, Guatemala cuenta con un santo reconocido: san Pedro de San José de Betancur, nacido en las Islas Canarias en 1626, cuya labor se desarrolló en Guatemala.

Este acto fue proclamado durante la tercera visita del papa Juan Pablo II a Guatemala, en el Hipódromo del Sur. El Hermano Pedro de San José de Betancur fue proclamado santo el martes 30 de julio del 2002, ante más de 700 mil fieles, en una ceremonia sin precedentes.

Bajo un cielo gris, con la imagen del beato al fondo, colocada entre dos columnas y adornada con miles de rosas blancas, en un acto litúrgico que puso fin a un proceso de beatificación y canonización que duró 304 años.

El santo Hermano Pedro quiso embarcarse a los 23 años en una travesía hacia tierras americanas y arribó a la capital del Reino de Guatemala el 18 de febrero de 1651. Al llegar, vistió el hábito de terciario franciscano y dedicó la mayor parte de su vida al cuidado de los enfermos y desamparados de Santiago de Guatemala.

Innumerables obras dejó este hombre en tierras guatemaltecas, tales como haber sido el primer alfabetizador de Guatemala, la construcción de un hospital para convalecientes, la introducción de las tradicionales posadas y los nacimientos, y la construcción de El Calvario de Antigua, del convento de Nuestra Señora de Belén y de la Orden Bethlemita en sus ramas masculina y femenina. Esta fue la primera orden religiosa fundada en América.

Murió el 25 de abril de 1667. Tradicionalmente, la Iglesia católica celebra la festividad de sus santos en la fecha de su muerte, pero la fiesta del Hermano Pedro se celebra cada 24 de abril, ya que el 25 está dedicado al apóstol san Marcos.Las calles empedradas de nuestra ciudad vuelven a ser testigos del caminar del Santo Hermano Pedro.

Conmemoramos 400 años del natalicio del protector de los pobres el 19 de marzo y su bautizo a su vida cristiana el 21 de marzo de 1626. Su legado de humildad y caridad extrema se tendrán diferentes actividades y entre ellos, recorridos procesionales incluidos el de Felipe Apóstol en la aldea de San Felipe de Jesús, el 25 y 26 de abril, así como el 2 de mayo.

Sábado 25 de abril

A las 18 horas se tendrá una procesión que tendrá un recorrido que sale de la 7a. calle Poniente, en San José el Viejo, dirigiéndose a Catedral y planifica regresar a las 21 horas.

Domingo 26

Del Templo de San Francisco el Grande saldrá la imagen del Hermano Pedro a las 11 horas y se espera el regreso a las 13.30 horas.

Sábado 2 de mayo

Un día previo a la celebración dedicada a San Felipe, la imagen saldrá en procesión del templo de San Felipe de Jesús.