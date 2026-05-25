Escenario
¿Qué actividades tendrá el Festival de Danza Aérea 2026 en Antigua Guatemala?
El evento tendrá tres días de actividades de danza aérea con talentos nacionales e internaciones en Antigua Guatemala.
Una imagen de las estudiantes de la Escuela Circo Q'anil Antigua Guatemala, quienes ofrecen diferentes presentaciones durante el año. Serán las anfitrional del 5o. Festival de Danza Aérea 2026 . (Foto Prensa Libre: Escuela de Circo Q'anil)
El movimiento en el aire dará vida al 5o. Festival de Danza Aérea en Guatemala llamado Volando alto rumbo a Panamá. Del 28 al 31 de mayo se tendrán una serie de actividades para toda la familia.
Talleres, competencias y show de gala será parte de esta actividad organizada tendrá como sede Antigua Guatemala. Participarán Colombia, México, Panamá y Centroamérica.
Este evento de talla internacional es dirigido por la guatemalteca Alejandra María de Jericó Fiallos Sigüenza, fundadora y directora de la Escuela de Danza Q’anil, en la ciudad colonial.
Programa
Jueves 28 de mayo
Talleres: danza aérea con arnés, acrobacia aérea con telas, yoga aéreo y bungee fitness
10 a 17 horas
Viernes 29 de mayo
Talleres: Pole dance, fly pole, danza aérea en telas, dúos, telas aéreas, cuerda lisa y telas, trapecio fijo y aro y pole fitness
8 a 20 horas
Sábado 30 de mayo
Competencias
9 a 18 horas
Domingo 31 de mayo
Talleres: acrobacia aérea en telas y lyra, acoraciaaérea en telas y lyra
8 a 15 horas
Show de gala
16 a 17.30 horas
Premiación
17.30 a 18.30 horas
Lugar
Escuela de Circo Q'anil, Caoba Farms, 5ta av. Sur final, Antigua Guatemala
Precio:
El valor de los 20 talleres es de Q375, si toma taller individual es Q100
La participación a la competencia y la gala es de Q100 por evento
Entradas:
En taquilla el día del evento
Mayor información al teléfono (502) 3018-9250
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