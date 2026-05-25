¿Qué actividades tendrá el Festival de Danza Aérea 2026 en Antigua Guatemala?

El movimiento en el aire dará vida al 5o. Festival de Danza Aérea en Guatemala llamado Volando alto rumbo a Panamá. Del 28 al 31 de mayo se tendrán una serie de actividades para toda la familia.

Talleres, competencias y show de gala será parte de esta actividad organizada tendrá como sede Antigua Guatemala. Participarán Colombia, México, Panamá y Centroamérica.

Este evento de talla internacional es dirigido por la guatemalteca Alejandra María de Jericó Fiallos Sigüenza, fundadora y directora de la Escuela de Danza Q’anil, en la ciudad colonial.

Programa

Jueves 28 de mayo

Talleres: danza aérea con arnés, acrobacia aérea con telas, yoga aéreo y bungee fitness

10 a 17 horas

Viernes 29 de mayo

Talleres: Pole dance, fly pole, danza aérea en telas, dúos, telas aéreas, cuerda lisa y telas, trapecio fijo y aro y pole fitness

8 a 20 horas

Sábado 30 de mayo

Competencias

9 a 18 horas

Domingo 31 de mayo

Talleres: acrobacia aérea en telas y lyra, acoraciaaérea en telas y lyra

8 a 15 horas

Show de gala

16 a 17.30 horas

Premiación

17.30 a 18.30 horas

Lugar

Escuela de Circo Q'anil, Caoba Farms, 5ta av. Sur final, Antigua Guatemala

Precio:

El valor de los 20 talleres es de Q375, si toma taller individual es Q100

La participación a la competencia y la gala es de Q100 por evento

Entradas:

En taquilla el día del evento

Mayor información al teléfono (502) 3018-9250

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