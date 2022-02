“Que no se lo devuelva”: Niurka recomienda a Belinda no regresar el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal

Al igual que hizo hace algunos días Galilea Montijo, la controversial vedette cubana recomendó a Belinda no devolver la joya valorada en más de 3 millones de dólares ya que fue el precio que Nodal tuvo que pagar por estar con ella.

Durante su llegada a la Ciudad de México, Niurka fue cuestionada por un grupo de reporteros sobre su opinión sobre la ruptura amorosa de la pareja y la polémica que ha generado el futuro del costoso anillo que Christian Nodal le entregó a su ahora ex prometida.

“Pero que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las gozadas, las presumidas y las manoseadas. Que importa ahora, que lo venda, porque ya fue un regalo ‘mariquita, mariquita, lo que se da no se quita’. Yo lo dije, que bonito ese regalo de 3 millones de dólares porque al rato con eso se va a comprar su casa”, comentó Niurka.

Ante los rumores que señalan a Belinda como una persona materialista e interesada, la polémica vedette cubana le recomendó a la cantante de 32 años hacer caso omiso a las críticas y tomarlo con tranquilidad, ya que a pesar de ser algo negativo, las personas continúan hablando sobre ella.

“Que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que les pongan un anillo de 3 millones de dólares adelante a ver si lo van a devolver. ¿Interesada?, sí se interesada criatura que ya te agarró el ‘bollo’. Mamá Niu es la vulgar, pero es la master de las vulgares, tú serás la master de las interesadas”, añadió.

De igual forma, Niurka aprovechó el tema y envió un curioso mensaje a Christian Nodal en referencia a los múltiples tatuajes que se hizo en honor a su ex prometida.

“¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande, pero tan grande que nunca iba a poder dejarte por el cargo de conciencia? Se extinguió el cargo de conciencia, ya no hay, nadie tiene. Hay mucho materialismo, lo único que hiciste con eso es mostrarle y enseñarle a la audiencia de que es lo que no se debe hacer, tan bobo”, dijo la vedette.

Para finalizar, Niurka Marcos aconsejó a todos sus seguidores jamás tatuarse en honor a una ex pareja, como lo hizo el intérprete de música regional mexicana con Belinda.

“Eres artista Nodal, eres una estrella. Has escuchado el dicho que es muy divertido y popular que dice ‘en la cara no, en la cara no’, ¿nunca lo escuchaste? Como vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más que está distrayendo”, concluyó.