Qué pasará con Meghan Markle y Netflix tras el fin del acuerdo con As Ever

La actriz y esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, anunció que su relación empresarial con Netflix llegó a su fin.

Se conoció que la firma de estilo de vida de Markle, As Ever, decidió romper vínculos con Netflix. La noticia se dio por medio de un portavoz de la marca, quien indicó que el equipo de la duquesa atraviesa un momento de crecimiento.

“As Ever está agradecida por la asociación con Netflix a través del lanzamiento y durante nuestro primer año”, dijo.

Al respecto, Netflix también emitió un comunicado en el que manifestó su apoyo a la decisión de la marca. “La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As Ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión”, indica el documento compartido con The Hollywood Reporter.

La empresa de entretenimiento agregó que la duquesa continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente. “Esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo”, expresó.

La noticia surge a un año del primer aniversario del documental With Love, Meghan, que proyecta la vida pública de los duques de Sussex tras su salida de la monarquía.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares, tras retirarse de sus funciones reales en el 2020.

En agosto de el 2025, los esposos habían ampliado el acuerdo con Netflix para seguir realizando nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma; pero este llegó a su fin.

Aunque Netflix y el equipo de Meghan presentan la decisión con un tono positivo, algunos medios de comunicación británicos buscan el trasfondo de los motivos que llevaron a la separación de las empresas, pues solo unos meses antes la duquesa había celebrado públicamente que estaban ampliando la asociación con Netflix para incluir la marca As Ever.

Entre las hipótesis que manejan está que la decisión se habría tomado porque Netflix podría retener el control de un negocio que comercializa productos como mermeladas, vino y otros artículos de estilo de vida.

Sin embargo, la relación profesional entre Meghan y Netflix continúa, pues la duquesa seguirá desarrollando contenidos audiovisuales para la plataforma, como la adaptación de la novela The Wedding Date, escrita por Jasmin Guillory.

La producción estará a cargo de Archewell Productions, la compañía fundada en el 2020 por Meghan y el príncipe Harry.