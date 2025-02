¿Qué raza de perro tenía Gene Hackman? El actor fue encontrado muerto junto a su mascota

El mundo del espectáculo en Hollywood se encuentra conmocionado por el extraño fallecimiento del reconocido actor estadounidense y ganador de dos premios Óscar, Gene Hackman, quien fue encontrado muerto a sus 95 años por la policía en su casa de Santa Fe, Nuevo México, junto a su perro y su esposa, la pianista Betsy Arakawa.

Adán Mendoza, el sheriff del condado, fue quien le confirmó a los medios de comunicación estadounidenses que se había abierto una investigación para "esclarecer las causas" de la misteriosa muerte de la pareja, tomando en consideración que la policía del estado "no cree que haya habido ningún delito" en la residencia de la estrella.

"No hay indicios de crimen, ni de nada ilícito. Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro, y ya que no hay señales de violencia, le pido tranquilidad a la comunidad de Santa Fe y les aseguró que nadie más está en peligro", agregó Mendoza.

Debido a la muerte del perro en compañía de sus dueños, decenas de usuarios en redes sociales han comenzado a especular sobre una posible fuga en la vivienda del actor, por lo que las víctimas pudieron haber fallecido por una intoxicación por monóxico de carbono o quizás fue una "autoeliminación al dejar el gas encendido a propósito".

"Si dos personas y un perro mueren dentro de una casa y no hay señales de violencia, suena a intoxicación por monóxido de carbono. Gene Hackman fue un gran actor, mi más sentido pésame para su familia, quienes han sufrido una gran pérdida por la causa de envenenamiento más común en Nuevo México", comentó un internauta en X.

Tal y como lo mencionó el usuario de redes sociales, el Control de Envenenamiento en Nuevo México anunció que intoxicarse por monóxido de carbono es común durante el invierno, principalmente porque la población comienza a depender de sus calentadores; por lo cual, se han reportado 73 muertes por esta razón en los últimos cinco años.

Por el momento, el sheriff de Santa Fe insistió en que se deben de realizar los procesos correspondientes para aclarar la situación; sin embargo, mencionó que la policía había acuidado a la propiedad de Gene por un llamado de "verificación de bienestar", tomando en cuenta que los vecinos no habían escuchado los ladridos del perro.

Tras identificar a Hackman y Arakawa, los agentes también encontraron muerto al perro de la pareja, un detalle que causó aún más desconcierto en la policía de Nuevo México, por lo que se desataron una serie de teorías conspirativas en las redes sociales, ya que la muerte de la mascota se volvió otro indicio clave para los investigadores.

La mascota de Gene Hackman que falleció junto a la estrella de Hollywood era un pastor alemán de 12 años, también conocido como ovejero alemán, una raza de perro pastor originaria de Alemania de tamaño mediano a grande, la cual forma parte del grupo de pastoreo, debido a que fueron desarrollados para reunir y vigilar el ganado.

Se cree que la pareja tuvo varios pastores alemanes durante su estancia en Santa Fe desde que llegaron en 1990, después de que el actor se sometiera a una cirugía por una insuficiencia cardíaca congestiva y dejara su vida en Los Ángeles para mudarse a la zona residencial de Nuevo México en búsqueda de un estilo de vida más pacífico.

Gene Hackman, his wife Betsy Arakawa and his dog have passed away. RIP pic.twitter.com/RiX6NvuiQB