Qué se sabe de la supuesta información que filtró el príncipe William sobre su hermano (y qué tiene que ver con su salud)

Los príncipes William y Harry develaron una estatua de su madre, la princesa Diana, en The Sunken Garden en el Palacio de Kensington, el 1 de julio último. (Foto Prensa Libre: AFP).

Luego de que el príncipe William y Harry volvieran a mostrarse juntos en los jardines del Palacio de Kensington para la inauguración de una estatua que retrata a su madre, Lady Diana Spencer, el 1 de julio último, cuando la princesa de Gales habría cumplido 60 años, nuevos detalles sobre la tensa relación entre los hermanos salen a luz.

La mala relación entre William y Harry fue provocada por la oficina del duque de Cambridge, que “sembró historias” sobre el estado mental del príncipe Harry, afirmó Omid Scobie, periodista y coautor del explosivo libro Finding Freedom, que habla sobre la pareja real.

Según Scobie, quien es biógrafo y experto en realeza, no fue “coincidencia” que el momento en el que aparecieron ese tipo de historias sobre el hijo menor de Lady Di haya sido justo después de que Harry y Meghan diera una entrevista e hicieran referencia a sus luchas, en septiembre del 2019. En esa ocasión, los duques de Sussex se encontraban de gira por Sudáfrica y decidieron brindar una nota en la que hablaron abiertamente sobre sus sentimientos.

¿Planeado?

Luego de la emisión de esa “explosiva entrevista”, William comenzó a preocuparse por el “estado de ánimo de su hermano”. Según Scobie, la situación no pasó desapercibida y fue determinante en la grieta que se produjo entre ambos.

¿Se trata de una coincidencia o se repite la historia con una de las teorías conspirativas que dice que la princesa Diana, madre de Harry, tenía “desorden mental”?

Los síntomas que sufrió la princesa Diana, y por los que fue tratada con antidepresivos y pastillas para dormir, asustaron al cuerpo médico de la familia real británica, que temieron un “desastre dinástico”, según reveló una carta escrita por un especialista que trató a la princesa.

También puede leer “Una pesadilla”: Escritor revela qué otras cosas piensan los amigos de la realeza británica sobre Meghan Markle

En la misiva, escrita en 1983 por el doctor Alan McGlashan y revelada en el 2017 por el Daily Mail, se narra cómo Diana estaba siendo tratada “por un ejército de médicos” que estaban “asustados” por los síntomas que presentaba y fueron “sobrepasados por la posibilidad de un desastre dinástico”. El término podría indicar un temor a que el supuesto mal que sufría la mujer sea hereditario, poniendo en riesgo la salud de sus hijos y herederos a la corona.

Meghan y William

“Ahora bien, si William dirigió eso o no, nadie lo sabrá, pero provino de la oficina de la que él es jefe”, añadió el periodista Scobie, según los diarios británicos. Esta semana se emitirá un documental por ITV, Harry & William: What Went Wrong? (Harry y William: ¿Qué salió mal?).

Scobie, quien ha sido un defensor de los duques de Sussex, agrega: “Meghan llegó motivada y lista para trabajar, y eso inmediatamente los puso nerviosos. Ciertamente no era alguien que se iba a cambiar a sí misma solo para complacer a las personas que la rodeaban. Sentí que también le recordaron: Ustedes no son las estrellas del espectáculo aquí. Hay una jerarquía, y no llegas muy alto en ella”.

Robert Lacey, autor del libro Battle Of Brothers, señaló: “Alguien cercano a William me dijo que William sintió desde una etapa temprana que Meghan tenía una agenda”. En tanto, la biógrafa real Penny Junor afirmó: “Escuché muy malas historias desde el principio sobre que Meghan estaba molestando a la gente. No era tan encantadora como parecía”.

VIDEO: los hermanos se reunieron hace pocos días para recordar a su madre.