¿Qué significa el nuevo look de Taylor Swift? Las pistas que sus seguidores vinculan con otro álbum

El corte de cabello de Taylor Swift, luego de su boda con Travis Kelce el pasado 3 de julio, ha llamado la atención de sus seguidores en los últimos días.

Swift fue vista en los estudios Electric Lady, en Nueva York, un lugar que, según explica una nota de Los 40, estaría vinculado con sus procesos creativos.

La artista lucía un atuendo color lila, poco usual en su vestimenta.

También fue vista con ese color lavanda en Londres, donde la fotografiaron saliendo de un pub.

Al parecer, esta nueva paleta cromática podría estar vinculada con un nuevo álbum. Según algunas páginas web, podría tratarse del álbum número 13.

La evolución de Taylor Swift

Aunque sus ojos azules y el flequillo la caracterizan, Taylor Swift se ha transformado a lo largo del tiempo.

Cuando comenzó a destacar, su rostro era más redondo, tenía labios más finos y una melena rizada.

Conforme aumentó su fama, su look también se transformó en uno más elegante, siempre con un toque romántico.

Sus músculos también se han definido más. En uno de los documentales de la cantante, un entrenador cuenta que la artista trabajó para mejorar su resistencia y fuerza. Cantaba mientras corría y bailaba con pesas como parte de su rutina diaria.