¿Quién es Pérez Hilton, el bloguero que ha causado alarma en las redes sociales?

Reconocido por ser uno de los creadores de contenido que popularizó la divulgación de secretos y momentos vergonzosos de celebridades de Hollywood, Perez Hilton captó la atención en redes sociales luego de mostrar un comportamiento de autolesión.

El creador de contenido Mario Armando Lavandeira Jr., conocido como Perez Hilton en redes sociales, se volvió famoso a principios de la década del 2000 con un blog en el que compartía momentos virales y polémicos de Hollywood.

Con su estilo característico, el bloguero presentaba rumores y los momentos más complicados de celebridades como Britney Spears y Lindsay Lohan, lo que lo catapultó a la fama.

Hijo de padres brasileños, conquistó internet con su blog, en el que a diario compartía información sobre famosos. Actualmente continúa activo en redes sociales y, precisamente, durante una transmisión en vivo ocurrió un hecho que volvió a colocarlo en el foco de atención, pues en ella habría quedado evidencia de un presunto intento de autolesión.

El periodista de espectáculos habría sido trasladado a un hospital en Miami luego de que sus propios seguidores llamaran a las autoridades, debido a que Perez Hilton apareció en una transmisión en vivo con un aspecto preocupante, ya que estaba cubierto de sangre.

Medios como The Hollywood Reporter detallan que durante la transmisión podía verse al bloguero estadounidense cortarse repetidamente con un objeto, lo que provocó que quedara cubierto de sangre.

Ante ello, seguidores alertaron a la Policía sobre las presuntas autolesiones que Perez Hilton se estaba provocando. El reporte llevó a los agentes a su domicilio y posteriormente al traslado del bloguero a un hospital.

El hecho ocurrió la noche del martes 4 de agosto y fue la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade la que corroboró que Perez Hilton estaba solo en su domicilio cuando ocurrió el incidente. Por su parte, Variety informó que el bloguero recibía atención médica después de lo sucedido.

Después de este hecho, ni Perez Hilton ni personas allegadas han informado sobre su estado de salud ni sobre las causas que lo habrían llevado a realizar este acto. La situación también ha generado preocupación entre sus seguidores, destaca la agencia EFE, ya que a principios de año contó que sufrió "una úlcera, luego una perforación y después sepsis".

En ese momento, el bloguero señaló que comprendió que Dios se manifestó en su vida y afirmó que buscaría comenzar de nuevo con una actitud más agradecida.

*Imágenes sensibles