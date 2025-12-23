Quién era Vince Zampella, el desarrollador de “Call of Duty” fallecido en un accidente vial

Vince Zampella, uno de los creadores del exitoso videojuego Call of Duty, falleció en un accidente de tránsito a los 55 años, informó el lunes Electronic Arts.

El desarrollador y ejecutivo murió el domingo, cuando conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles, según la cadena local NBC4.

“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, reportó la Patrulla de Carreteras de California, que no identificó a las dos víctimas del accidente.

La institución añadió que tanto el conductor como el pasajero, quien salió expulsado del vehículo, murieron a causa de sus lesiones.

Testigos publicaron un video del Ferrari rojo carmesí destrozado y en llamas sobre la carretera de montaña. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Zampella fue considerado un pionero en los videojuegos de disparos en primera persona, y sus estudios desarrollaron algunos de los títulos más vendidos del mundo.

Este año, cuando Battlefield 6 estableció un nuevo récord de ventas para la franquicia, el productor expresó su gratitud al afirmar que “nunca” daba “por sentados momentos como este”, pese a su larga y exitosa carrera.

Ese juego de combate masivo ha conquistado a más de 100 millones de usuarios en las últimas dos décadas, en sus distintas versiones.

Sin embargo, esa no es su cifra más alta. Call of Duty, su otra creación, cuenta hoy con más de 100 millones de jugadores activos al mes.

“Uno tiene el sueño de que el juego sea popular, pero no creo que nunca esté preparado para ese nivel de éxito”, dijo Zampella en una entrevista con el sitio especializado IGN, en 2016.

Trayectoria trascendental

Zampella fue cocreador de Call of Duty y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.

Comenzó su carrera en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar Call of Duty en 2003. Más tarde, Activision adquirió el estudio.

Dejó esa empresa en circunstancias polémicas y fundó Respawn en 2010, que fue comprada por Electronic Arts en 2017.

En EA, se encargó de revitalizar la franquicia Battlefield, consolidando su prestigio como una de las figuras más influyentes de los videojuegos de disparos en primera persona modernos.

“Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo”, señaló Electronic Arts en un comunicado.

“La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance”, destacó la compañía, al añadir que “su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno”.

En otro comunicado, Respawn lo elogió “por cómo se presentaba cada día, confiando en sus equipos, fomentando ideas audaces y creyendo en Battlefield y en las personas que lo construían”.