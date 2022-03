Quién es Manelyk González, la famosa mexicana que busca enamorar a Christian Nodal

Días póstumos a la revelación del fin de la historia amorosa, Christian Nodal compartió una canción titulada “Ya no somos ni seremos”, y Belinda no esperó mucho para dar a conocer la pista que llevó por título “Mentiras”.

Más allá del drama que supuso el desenlace entre los jóvenes artistas, varios usuarios en redes sociales no tardaron tanto en expresarse a propósito de la situación. Entre las personas que se manifestaron destacó la influencer Manelyk González.

Cinco días después de la ruptura entre Nodal y Belinda, Manelyk tuiteó que el anillo de compromiso que le había dado su exnovio, el reguetonero Jawy Méndez, era muy insignificante comparado con el que Nodal le dio a su exprometida:

Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pendeja lo regreso!!! Pero nooop 🦴nomas digo ✌🏼 — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) February 18, 2022

Días después, el 2 de marzo del 2022, la influencer mexicana volvió a compartir sus apreciaciones de la historia restante de amor entre Nodal y Belinda, pero en esa ocasión preferió hablar de manera especial sobre el cantante de 23 años.

Durante una conferencia de prensa a Mezcalent, González dijo de Nodal:

“No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?, es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario. Dios mío, ¡Qué más!”.

Manelyk es una mexicana de 33 años que se ha destacado por una carrera en la música y en la actuación. También es recordaa por participar en el programa de entretenimiento Acapulco Shore, el cual fue transmitido en MTV.

Fue durante su participación en las 5 temporadas de Acapulco Shore, que González estuvo involucrada en una historia de amor con el cantante de reguetón Jawy Méndez y con quien se iban a casar.

No obstante, se dio a conocer que el reguetonero le fue infiel a Manelyk por lo que esto detonó en una ruptura.

También conocida como “Mane”, González inició su carrera en el modelaje. Actualmente también destaca como influencer. Tan solo en Instagram suma 13,9 millones de seguidores, mientras que en Twitter más de 585 mil.