¿Reconciliación?: esto dijo el hijo de Eugenio Derbez de su presunto arreglo con Victoria Ruffo

Pero una de las actrices que llamó más la atención fue Victoria Ruffo , ex pareja de Derbez y madre de José Eduardo Derbez, quien afirmó que rezó por el pronto bienestar del actor.

La fractura que tuvo Eugenio Derbez en su hombro mientras jugaba un videojuego de realidad virtual con su hijo Vadhir ha conmocionado a varios famosos que no han dudado en expresar sus mejores deseos hacia el actor y comediante.

Es bien sabido que ambos actores han afirmado que no han mantenido una buena relación, pero el reciente percance de Derbez ha puesto a un lado las diferencias que tenían, y muchos de sus seguidores incluso afirman que ya han arreglado sus problemas.

Ante el revuelo que esto causó, José Eduardo Derbez habló para el programa de farándula Ventaneando y dijo que sus padres aún no han tenido contacto y que no han entablado una amistad.

“Mis papás no tienen contacto desde hace muchísimos años, no tienen por qué, pero no hay ningún rencor, ningún odio”, dijo el hijo de Derbez.

También señaló que, aunque la ex pareja no tenga contacto entre sí, no significa que Ruffo exprese preocupación por lo que le suceda a Derbez.

“Obviamente mi mamá se preocupó por lo que le pasó a mi papá, pero hasta ahí, nada más me dijo: ‘¿cómo va?’ y le dije”, señaló José Eduardo.

En otra entrevista que el hizo de Derbez dio para la reportera Berenice Ortiz, aseguró que el gesto que hizo su mamá de reza por el bienestar de su padre fue algo “bonito, responsable y maduro”.

“Es una mujer que ha estado al pendiente ya que mi papá forma parte de mi vida, no por otra cosa, ellos ni siquiera tienen contacto”, aseguró.

Rehabilitación

José Eduardo Derbez comentó el proceso de recuperación de su padre y ha dicho que se trata de un proceso bastante largo, pero que ha mostrado bastante mejoría con el paso del tiempo.

“Va recuperándose, va con terapias, es un proceso lento, pero va mucho mejor, la verdad le está echando muchas ganas. Va a estar un buen rato en rehabilitación y ya el sabrá qué poner en sus redes cuando esté listo”; señaló.

Eugenio Derbez ha publicado el pasado 8 de octubre cómo ha ido su proceso de recuperación, ya que compartió una fotografía en sus historias de Instagram donde se ve que sale de fisioterapia.