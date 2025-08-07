Residencia de Ricardo Arjona: datos esenciales y paso a paso para adquirir boletos para sus nuevos conciertos en Guatemala

A petición de sus seguidores, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona amplió su gira Lo que el SECO no dijo con ocho nuevas fechas programadas entre noviembre y diciembre del 2025.

Con esta ampliación, Arjona ofrecerá un total de 23 conciertos en su residencia, que iniciará el próximo 31 de octubre en su escenario predilecto: la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las primeras 15 fechas habilitadas lograron un sold out en minutos, con la venta de aproximadamente 30 mil 720 entradas, según la proporción de butacas del recinto, por lo que se espera que los nuevos conciertos alcancen nuevamente el sold out.

Este viernes 8 de agosto se pondrán a la venta cerca de 16 mil 384 boletos correspondientes a los ocho nuevos conciertos. Según datos de Show Business, la venta será general y comenzará a las 10 horas.

La empresa E-Ticket será nuevamente la encargada de la venta de boletos. Junto con Show Business, celebró la noticia con el mensaje: “El sueño de ver más fechas con nuestro SECO se hizo realidad. Gracias a ustedes, abrimos nuevas funciones de esta residencia histórica”.

Datos a tomar en cuenta antes de comprar los boletos

Para esta nueva oportunidad, existen consideraciones que se deben tener en cuenta previo a ingresar u comprar los boletos.

1. Cantidad de boletos permitidos

A diferencia de la primera venta, E-Ticket informó que se estableció un límite de boletos por persona. Según los datos proporcionados por la tiquetera, cada usuario podrá adquirir un máximo de seis boletos.

Esta decisión responde a las críticas que surgieron en redes sociales por parte de fanáticos de Arjona, quienes señalaron anomalías durante la compra.

Ante los señalamientos, la promotora explicó el pasado 1 de agosto que el retraso para ingresar se debió a la alta demanda de usuarios que intentaron adquirir boletos, situación que no anticiparon.

2. Usuario para comprar boletos

Un dato importante es que, para adquirir los boletos, será necesario contar con una cuenta en la plataforma de E-Ticket, ya que durante el proceso se solicitará iniciar sesión.

Si ya se tiene una cuenta, se recomienda ingresar antes de que se habilite la compra para evitar contratiempos.

3. Localidades disponibles y cantidad de boletos

Aunque el aforo acumulado de los ocho conciertos asciende a 30 mil 720 entradas (cifra estimada según la capacidad por función del recinto), esta cantidad podría reducirse debido a los boletos ofrecidos por el cantautor a sus exalumnos el pasado 5 de agosto y a otros allegados.

Según indicó el propio Arjona en su visita, estas nuevas fechas buscan brindar oportunidad a quienes no lograron asistir a presentaciones anteriores.

Cantidad estimada de boletos por localidad:

Platea: 910 personas

Balcón I: 572 personas

Balcón II: 311 personas

Palco I: 127 personas

Palco II: 128 personas

4. Distribución de localidades y precios (con cargo por servicios)

Con base en la distribución anterior, las localidades se dividen en 10 áreas, con cuatro rangos de precios, ya con el cargo por servicio de la tiquetera incluido:

Central adulto: Q1,935

Lateral derecho adulto: Q1,935

Lateral izquierdo adulto: Q1,935

Balcón I delantero adulto: Q925

Balcón I trasero adulto: Q925

Balcón II adulto: Q695

Palco inferior izquierdo adulto: Q495

Palco inferior derecho adulto: Q495

Palco superior izquierdo adulto: Q495

Palco superior derecho adulto: Q495

5. Fechas disponibles

Antes de comprar, es importante conocer las fechas disponibles y considerar la flexibilidad para cambiar de función en caso de que se agoten las entradas preferidas:

27 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

4 de diciembre

5 de diciembre

6 de diciembre

7 de diciembre

Pasos para adquirir los boletos en E-Ticket