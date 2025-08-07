Escenario
Residencia de Ricardo Arjona: datos esenciales y paso a paso para adquirir boletos para sus nuevos conciertos en Guatemala
La segunda oportunidad para conseguir boletos para la residencia de Ricardo Arjona está por comenzar. Estos son los datos que debe conocer para no quedarse sin entrada.
Ricardo Arjona comienza residencia y gira en Guatemala, para promocionar el álbum "SECO". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
A petición de sus seguidores, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona amplió su gira Lo que el SECO no dijo con ocho nuevas fechas programadas entre noviembre y diciembre del 2025.
Con esta ampliación, Arjona ofrecerá un total de 23 conciertos en su residencia, que iniciará el próximo 31 de octubre en su escenario predilecto: la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Las primeras 15 fechas habilitadas lograron un sold out en minutos, con la venta de aproximadamente 30 mil 720 entradas, según la proporción de butacas del recinto, por lo que se espera que los nuevos conciertos alcancen nuevamente el sold out.
Este viernes 8 de agosto se pondrán a la venta cerca de 16 mil 384 boletos correspondientes a los ocho nuevos conciertos. Según datos de Show Business, la venta será general y comenzará a las 10 horas.
La empresa E-Ticket será nuevamente la encargada de la venta de boletos. Junto con Show Business, celebró la noticia con el mensaje: “El sueño de ver más fechas con nuestro SECO se hizo realidad. Gracias a ustedes, abrimos nuevas funciones de esta residencia histórica”.
Datos a tomar en cuenta antes de comprar los boletos
Para esta nueva oportunidad, existen consideraciones que se deben tener en cuenta previo a ingresar u comprar los boletos.
1. Cantidad de boletos permitidos
A diferencia de la primera venta, E-Ticket informó que se estableció un límite de boletos por persona. Según los datos proporcionados por la tiquetera, cada usuario podrá adquirir un máximo de seis boletos.
Esta decisión responde a las críticas que surgieron en redes sociales por parte de fanáticos de Arjona, quienes señalaron anomalías durante la compra.
Ante los señalamientos, la promotora explicó el pasado 1 de agosto que el retraso para ingresar se debió a la alta demanda de usuarios que intentaron adquirir boletos, situación que no anticiparon.
2. Usuario para comprar boletos
Un dato importante es que, para adquirir los boletos, será necesario contar con una cuenta en la plataforma de E-Ticket, ya que durante el proceso se solicitará iniciar sesión.
Si ya se tiene una cuenta, se recomienda ingresar antes de que se habilite la compra para evitar contratiempos.
3. Localidades disponibles y cantidad de boletos
Aunque el aforo acumulado de los ocho conciertos asciende a 30 mil 720 entradas (cifra estimada según la capacidad por función del recinto), esta cantidad podría reducirse debido a los boletos ofrecidos por el cantautor a sus exalumnos el pasado 5 de agosto y a otros allegados.
Según indicó el propio Arjona en su visita, estas nuevas fechas buscan brindar oportunidad a quienes no lograron asistir a presentaciones anteriores.
Cantidad estimada de boletos por localidad:
- Platea: 910 personas
- Balcón I: 572 personas
- Balcón II: 311 personas
- Palco I: 127 personas
- Palco II: 128 personas
4. Distribución de localidades y precios (con cargo por servicios)
Con base en la distribución anterior, las localidades se dividen en 10 áreas, con cuatro rangos de precios, ya con el cargo por servicio de la tiquetera incluido:
- Central adulto: Q1,935
- Lateral derecho adulto: Q1,935
- Lateral izquierdo adulto: Q1,935
- Balcón I delantero adulto: Q925
- Balcón I trasero adulto: Q925
- Balcón II adulto: Q695
- Palco inferior izquierdo adulto: Q495
- Palco inferior derecho adulto: Q495
- Palco superior izquierdo adulto: Q495
- Palco superior derecho adulto: Q495
5. Fechas disponibles
Antes de comprar, es importante conocer las fechas disponibles y considerar la flexibilidad para cambiar de función en caso de que se agoten las entradas preferidas:
- 27 de noviembre
- 28 de noviembre
- 29 de noviembre
- 30 de noviembre
- 4 de diciembre
- 5 de diciembre
- 6 de diciembre
- 7 de diciembre
Pasos para adquirir los boletos en E-Ticket
- Ingresar al sitio oficial: www.eticket.gt (único autorizado para la venta).
- Buscar y seleccionar dentro del portal el evento: Ricardo Arjona.
- Hacer clic en el botón Ver evento.
- En el calendario, seleccionar una de las fechas disponibles.
- Elegir localidad y asiento en el mapa interactivo:
- Asientos disponibles: en blanco
- Asientos ocupados: en celeste
- Dato: si los espacios aparecen en gris, indican que ya fueron reservados.
- Revisar la selección (parte superior derecha) y presionar Continuar para hacer la compra.
- Aceptar los términos y condiciones del sitio.
- Dato: si el asiento fue reservado, aparecerá el mensaje: “Lugar no disponible”.
- Dato: al continuar con su compra, dispone de 10 minutos para completarla.
- Ingresar los datos de la tarjeta y elegir la modalidad de entrega:
- Ticket electrónico: genera un boleto digital en código QR.
- Ticket pick-up: permite generar el boleto para impresión.
- Seleccionar el método de pago y, si fuera necesario, la cantidad de cuotas.
- Finalizar el proceso presionando el botón Completar compra.