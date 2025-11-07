Residencia de Ricardo Arjona en Guatemala: el papel de Midalys Perdigón Álvarez en el espectáculo

Midalys Perdigón Álvarez ha sido una de las figuras más destacadas sobre el escenario al lado de los talentosos músicos y cantantes durante la residencia artística de Ricardo Arjona en Guatemala y en el inicio de su gira Lo que el seco no dijo, la cual sumará un total de 27 presentaciones en el país. El pasado martes 6, Arjona anunció cuatro fechas adicionales para su espectáculo.

Entre sus múltiples papeles desarrolla uno que ha llamado la atención y es es el darle vida a la rubia de la canción La historia de taxi.

¿Cómo nace esta canción? En el video La historia hasta llegar a Blanco y Negro, publicado en 2023, Arjona recuerda que fue en un mes de noviembre cuando llegó a México, entre fracasos y con la ilusión de iniciar su camino artístico. Narra que, al llegar, un taxista le recomendó hospedarse en un hotel llamado Pisa y le pidió un autógrafo.

“A medio camino el taxista me preguntó si yo era artista y me pidió un autógrafo antes de que fuera famoso”, relata Arjona en el video. Además, cuenta que el conductor le hizo una petición que terminaría cumpliéndose: “Acuérdese de hacernos una canción a los taxistas”.

¿Cómo llegó Midalys Perdigón Álvarez al show de Ricardo Arjona?

Perdigón tiene el personaje de, Norma, “la rubia preciosa” de la que habla la canción Historia de taxi, que en esta gira tiene un momento especial. Es uno de los pasajes más impactantes del espectáculo, cuando la letra cobra vida y un Volkswagen amarillo entra al escenario.

De inmediato aparece Midalys Perdigón que con ritmos caribeños da vida a esta famosa canción.

En sus redes sociales, Perdigón ha compartido que formar parte de Lo que el seco no dijo ha sido “un sueño hecho realidad”. “Pensé que era algo falso”, comentó al recordar el mensaje que recibió en mayo a través de sus cuentas digitales. Tras una reunión por Zoom, inició el proceso de selección. El 13 de julio comenzó a sentirse ansiosa, ya que no había recibido más información, y mientras tanto continuó impartiendo sus clases.

Luego participó en un casting, sesiones fotográficas y otros preparativos que la llevaron a integrarse al espectáculo del que hoy forma parte.

Perdigón dirige una empresa en la que, además de ofrecer clases de baile, también se brindan servicios de modelaje, música en vivo, animación y otras actividades vinculadas al mundo del espectáculo.

La modelo y bailarina también ha compartido otras emociones que su carrera le ha permitido vivir.

“Soy modelo y profesora de reparto (género musical urbano que surge como una variante del reguetón)... Nadie se imagina que consumo música repartera y menos que la bailo. Los prejuicios no son buenos. Bailo de todo, y la música repartera refleja los barrios de Cuba y su manera de hablar”, expresó en una publicación. Aclara que esta música no debe ser estigmatizada y que su esencia va más allá de lo que algunos comentan. Incluso abrió un taller para enseñar este género en Miami.

Además, destaca los beneficios del baile, entre ellos mejorar la coordinación, la posibilidad de desconectarse, liberar el estrés, conocer personas maravillosas y, por supuesto, quemar calorías.

También compartimos un video de la más reciente presentación de la bailarina, realizada durante el espectáculo del 6 de noviembre.

El público ha difundido imágenes y videos en los que se aprecian más de los movimientos escénicos de la artista cubana.