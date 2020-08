Revelan detalles del concierto que Magneto ofrecerá por streaming

Magneto dará un concierto en línea para ayudar al personal médico de México que combate el covid-19. (Foto Prensa Libre: Facebook @magnetogrupo).

Para inicio de agosto, la agrupación Magneto programó dar un concierto en línea, en apoyo al personal de salud de México, que estaba en primera línea de combate contra el covid-19. Sin embargo, por problemas de logística la presentación fue reprogramada para este sábado 29 a las 8 horas Guatemala.

“En este show vamos a darle una experiencia completamente diferente al público, hicimos seis versiones nuevas de canciones que tenemos 20 años de no cantar, que son bastante conocidas. Vamos a estar todos totalmente en vivo y será algo muy íntimo, muy padre” dijo Tono Beltranena durante una entrevista vía telefónica en un medio internacional.

Según el artista, la presentación de esta noche no se parecerá a ninguna otra que Magneto haya dado. En esta ocasión, quienes compren sus boletos recibirán también un acceso para vivir un meet & greet y un after party con los integrantes de la banda. Los músicos dedicarán un poco de tiempo a cada invitado para platicar y convivir con ellos. “Normalmente en los meet & greet, pasabas, te tomabas la foto y no había oportunidad de hablar. En este caso, sí vamos a estar ahí muy presentes, platicando con todos”, explicó Beltranena.

Durante la entrevista, el cantante dijo que a pesar de tener aproximadamente seis meses de ver a sus compañeros, sí han estado en contacto. La tecnología los ha mantenido unidos, ya que, así como la mayoría de personas durante la pandemia, ha platicado mediante videollamadas. “se siente un gusto poder platicar como hermanos, como familia que somos, porque nos queremos y preguntar no sólo por los seres queridos, sino contar un poquito cómo ve cada quien la situación actual y planes del futuro, pensar en qué cosas pueden venir para nosotros”, declaró.