Rock nacional al aire libre: concierto de Viento en Contra en zona 7

La banda guatemalteca Viento en Contra ofrecerá un concierto especial, esta vez al aire libre. La agrupación se presentará el jueves 30 de abril del 2026 en el Club Español, kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, 40-20, zona 7.

Los organizadores informaron que las puertas se abrirán a las 19 horas y que el concierto comenzará a las 21 horas, reuniendo los principales éxitos de esta icónica banda nacional.

Las entradas tienen un costo de Q130 en preventa y Q200 en taquilla el día del evento. Ambas incluyen una bebida y pueden reservarse por WhatsApp al 5316-2841. Además, habrá parqueo disponible por Q25 durante todo el evento.

Viento en Contra celebrará 30 años de trayectoria en junio del 2026, por lo que ofrecerá varios conciertos en distintos puntos del país para conmemorar el aniversario con sus seguidores. La banda de rock guatemalteco se formó en 1993, pero su primera presentación oficial fue en junio de 1996.

Fecha:

Jueves 30 de abril del 2026

Hora:

21 horas

Lugar:

Club Español, kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, 40-20, zona 7

Entradas:

Q130 en preventa

Q200 en taquilla el día del evento

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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