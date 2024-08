Rod Stewart, la icónica estrella del rock británico, canceló su esperado concierto número 200 en Las Vegas debido a problemas de salud, específicamente por una faringitis estreptocócica. La cancelación ocurrió apenas unas horas antes de que subiera al escenario, lo que generó sorpresa y decepción entre sus seguidores.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el cantante de 79 años expresó su pesar por no poder realizar el show que había anticipado durante tanto tiempo.

"La mayoría de las personas pueden trabajar con faringitis estreptocócica, pero obviamente yo no", escribió Stewart, añadiendo que estaba "absolutamente destrozado" por no poder cumplir con esta cita tan especial. Sin embargo, prometió regresar en 2025 y espera reencontrarse con sus seguidores en esa ocasión.

Un día después de la publicación donde explicaba las razones de cancelación del show en Las Vegas, la cuenta Sir Rod Stewart emitió otra publicación en la que se daba a conocer que un concierto programado para este 10 de agosto en Stateline, Nevada, también sería cancelado por un cuadro de Covid-19 que atraviesa el músico.

Si bien el anuncio reveló que Stewart está recuperándose del Covid-19, también se dio a conocer que otro concierto en el mismo estado, sería programado para el 18 de agosto mientras que el de Stateline sería movido para el 20 de este mes.

En una entrevista otorgada al medio The Sun que fue publicada el 26 de julio, Stewart admitió estar consciente que le queda poco tiempo de vida.

"Estoy consciente que mis días están contados, pero no tengo miedo. (...) Todos tenemos que irnos en algún momento, así que estamos en el mismo barco", aseguró el cantante de Young Turks y Do Ya Think I'm Sexy.

A pesar de esto, el cantante no dejó ver su miedo a la muerte y planea disfrutar al máximo los años que le quedan, estimando que podría fácilmente vivir otros 15 años más.

"Ya no soy como era en los años 70 y 80, no puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco y aún así tener voz como antes. Hoy en día, tengo que cuidar mi voz antes y después de cada show", dijo a The Sun el cantante.