Rumores de boda, embarazo y ruptura: lo que se sabe de Piqué y Clara Chía

En los últimos días, comenzaron a circular en redes sociales rumores de un supuesto compromiso entre el exfutbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Todo comenzó con imágenes de la pareja en Beverly Hills, donde Clara presuntamente lucía un anillo de diamante.

La periodista Adri Toval aseguró que fue un evento íntimo en presencia de sus familias. Sin embargo, el lunes 8 de septiembre, el paparazzi español Jordi Martin desmintió esta información en su canal de YouTube.

Personas cercanas a Piqué le confirmaron que no existió un compromiso. “Yo nunca me voy a casar”, afirmó el deportista, a través de estos individuos. Durante sus doce años de relación con Shakira, cantautora colombiana, nunca se discutió el paso de la pareja por el altar.

Hace algunos años, en enero de 2020, le preguntaron a la cantante por qué aún no se habían casado. Pero, en ese momento, Shakira declaró: “No quiero que me vea como su esposa, sino como su novia. Es como esa fruta prohibida”.

En su video, Jordi Martin aprovechó a desmentir otros rumores sobre Gerard Piqué y Clara Chía que se habían esparcido por internet. Se especulaba que habían terminado, mientras que otras personas afirmaban un presunto embarazo de Clara. Basándose en las declaraciones del círculo cercano del deportista, Martin afirmó que son afirmaciones completamente falsas. Aunque, sí destacó que la pareja había enfrentado una crisis a causa de discusiones.

Hasta el momento, ni Piqué ni su novia han confirmado o desmentido personalmente los rumores de matrimonio.

